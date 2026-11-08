Oroscopo 9–15 novembre 2026: le stelle ripartono, le scuse restano ferme

Dal 9 al 15 novembre 2026 il cielo non concede alibi facili: lunedì 9 arriva la Luna nuova nello Scorpione, mentre venerdì 13 Mercurio torna diretto nello Scorpione e Venere riprende il moto diretto in Bilancia nella notte fra venerdì e sabato, secondo il fuso orario considerato. Insomma, dopo settimane di equivoci e ripensamenti, qualche risposta dovrebbe arrivare. Non è detto che piaccia. Ad Arezzo, intanto, basterebbe che ripartissero anche due cantieri nei tempi annunciati per parlare di miracolo astronomico. Le stelle fanno quello che possono; il resto tocca ai terrestri.

Ariete – La fretta non è un piano regolatore

La Luna nuova ti offre una ripartenza, ma tu la scambi per il via libera a comandare tutti. In ufficio assegni compiti con la delicatezza di un vigile davanti a un’auto in doppia fila. Un contrattempo a metà settimana ti costringerà a distinguere l’urgenza vera da quella che hai inventato per sentirti importante. Nel fine settimana potrai recuperare, a patto di ascoltare una proposta fino alla fine. Non tutti quelli che ti contraddicono sono nemici: qualcuno ha semplicemente letto le istruzioni. Amore: abbassa il volume e alza l’attenzione. Fortuna: 6/10.

Toro – Il cambiamento bussa, tu chiedi il documento

Ti eri sistemato fra abitudini, conti e una comodissima convinzione di avere sempre ragione. Adesso qualcuno vuole cambiare orario, menù e perfino il posto a tavola. Non prenderla come una dichiarazione di guerra. La settimana favorisce la revisione delle spese e delle promesse fatte troppo a cuor leggero. Venerdì potrebbe arrivare un chiarimento che aspettavi da tempo; non rovinarlo tirando fuori il verbale delle discussioni dal 2018. Amore: la tenerezza non si conserva sottovuoto. Fortuna: 7/10.

Gemelli – Due versioni, nessuna protocollata

Mercurio rallenta le tue acrobazie verbali fino a venerdì. Un messaggio lasciato a metà può diventare la miccia di una polemica degna di un consiglio condominiale straordinario. Verifica scadenze, orari e destinatari, soprattutto se stai organizzando una cena in cui hai promesso a tutti cose diverse. Con il weekend torna un po’ di chiarezza, ma non trasformarla nell’ennesima conferenza stampa sulle tue intenzioni. La soluzione migliore sarà fare una cosa concreta e raccontarla soltanto dopo. Amore: meno interpretazioni, più domande sincere. Fortuna: 6/10.

Cancro – Archivio sentimentale aperto al pubblico

La Luna nuova nello Scorpione ti invita a mettere ordine nei sentimenti. Tu, appena senti la parola passato, apri una cartella contenente foto, scontrini e conversazioni che neppure la polizia scientifica conserverebbe. Una persona potrebbe chiederti un confronto importante; cerca di parlare del presente, senza convocare testimoni di quindici anni fa. Anche in famiglia si risolve qualcosa, purché tu non trasformi un piccolo favore in un credito perpetuo. Domenica scegli una compagnia che ti faccia ridere sul serio. Amore: perdonare non significa tenere il punteggio. Fortuna: 8/10.

Leone – Il palcoscenico non è una proprietà privata

Marte e Giove nel tuo segno ti mettono addosso un’energia da inaugurazione con forbici, nastro e tre fotografi. Puoi ottenere risultati se impieghi quell’entusiasmo per concludere un progetto, non per raccontare quanto sarebbe bello averlo già concluso. Una questione domestica merita più ascolto del solito. Sul lavoro attento a chi applaude a prescindere: spesso è solo contento che tocchi a te fare la fatica. Nel weekend concediti una pausa senza trasformarla in un evento pubblico. Amore: lascia un po’ di scena anche all’altro. Fortuna: 8/10.

Vergine – La perfezione è fuori servizio

Hai controllato la lista, ricontrollato la lista e preparato una lista per controllare la prima. Peccato che il mondo continui a ignorare il tuo regolamento interno. Nei primi giorni della settimana una piccola imprecisione ti farà perdere tempo, ma non la reputazione. Da venerdì comunicazioni e accordi diventano più scorrevoli: approfittane per chiudere una pratica rimasta in sospeso. A casa evita di correggere anche il modo in cui gli altri caricano la lavastoviglie. Amore: un gesto spontaneo vale più di un calendario condiviso. Fortuna: 7/10.

Bilancia – Il cuore esce dalla commissione

Venere nel tuo segno torna diretta nel fine settimana: dopo settimane di ripensamenti, puoi finalmente spiegare cosa vuoi senza aprire una consultazione popolare. Prima, però, ti toccherà affrontare una scelta che hai rimandato per non scontentare nessuno. Ricorda che anche il rinvio è una decisione, solo più fastidiosa. Tra amici evita il ruolo di mediatore universale: non spetta a te aggiustare tutte le relazioni del quartiere. Una telefonata sincera vale più di cinquanta messaggi diplomatici. Amore: scegli con il cuore, non per maggioranza. Fortuna: 8/10.

Scorpione – Luna nuova, vecchie indagini

La Luna nuova di lunedì cade nel tuo segno e ti invita a cambiare rotta. Tu prima vuoi sapere chi ha deciso, chi ne beneficia e dove sono finiti i documenti. Mercurio ancora retrogrado nello Scorpione fino a venerdì può riportare un confronto lasciato a metà. Stavolta fai una domanda chiara e aspetta davvero la risposta, senza immaginare tre complotti durante la pausa. Hai fiuto per cogliere ciò che non funziona; usalo per migliorare una situazione, non per organizzare un interrogatorio. Amore: la fiducia non è una perquisizione. Fortuna: 7/10.

Sagittario – Le grandi idee cercano un parcheggio

Ti svegli con cinque progetti, due viaggi possibili e la convinzione che tutto si possa risolvere partendo immediatamente. Il portafoglio, purtroppo, non ha ricevuto il programma. Questa settimana conviene mettere in fila le priorità e recuperare una promessa lasciata per strada. Una conversazione dopo venerdì può sbloccare un’intesa, specialmente se smetti di trasformare ogni critica in una sfida filosofica. Domenica serve un po’ di libertà, anche soltanto una passeggiata senza notifiche. Amore: condividi la destinazione prima di comprare i biglietti. Fortuna: 7/10.

Capricorno – Il bilancio emotivo non quadra mai

Hai già pensato alla fine dell’anno, alle scadenze di gennaio e forse anche a quelle del prossimo secolo. Il cielo suggerisce una novità rivoluzionaria: vivere una settimana per volta. La Luna nuova favorisce un progetto condiviso, purché tu non ne assuma automaticamente la direzione generale. Un collega o un amico può sorprenderti con un’idea semplice, cioè quella che avevi escluso perché non prevedeva quattro allegati. Nel fine settimana prova a riposarti senza sentirti inadempiente. Amore: non trasformare ogni appuntamento in una verifica dei risultati. Fortuna: 7/10.

Acquario – Rivoluzione sì, ma dopo il caffè

Hai proposte per cambiare il mondo, la città e la disposizione dei bidoni sotto casa. Ti manca solo qualcuno disposto a seguirti. La settimana ti chiede di scegliere un obiettivo pratico e lavorarci con costanza, impresa quasi più audace delle tue teorie. Una tensione professionale può sciogliersi quando Mercurio riprende il moto diretto; evita però di spiegarne il significato con una presentazione di quaranta slide. Tra sabato e domenica ritrovi voglia di compagnia. Amore: la persona che ami non è un progetto pilota. Fortuna: 6/10.

Pesci – Sogni magnifici, sveglia impietosa

La Luna nuova accende fantasia e desiderio di uscire dalla solita routine. È un buon momento per studiare, progettare o ritrovare una curiosità dimenticata. Ma se qualcuno ti promette soluzioni miracolose, chiedi almeno come intende realizzarle: i sogni non sono esenti da preventivo. Nei rapporti personali una frase detta bene può sistemare un malinteso trascinato troppo a lungo. Verso domenica avrai bisogno di silenzio, non dell’ennesimo gruppo WhatsApp che decide dove andare a cena. Amore: meno supposizioni, più presenza reale. Fortuna: 8/10.

Il verdetto delle stelle

Il 13 novembre porta due pianeti verso la marcia avanti, ma nessuna costellazione ha ancora trovato il modo di rendere puntuale chi arriva sempre tardi, sincero chi cambia versione e rapido chi convoca una riunione per decidere la data della prossima. Questa settimana il destino suggerisce di chiarire, scegliere e soprattutto fare. Per reclamare una proroga rivolgersi all’ufficio competente, ammesso che risponda.