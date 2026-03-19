Usare l’intelligenza artificiale senza esserne usati: incontro ad Arezzo per gli studenti

L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la vita quotidiana, influenzando in modo diretto soprattutto i giovani, tra studio, comunicazione e accesso alle informazioni. Se da un lato offre opportunità importanti, dall’altro comporta il rischio di una perdita di autonomia e pensiero critico.

Per questo motivo la Consulta dei Consumatori della Camera di Commercio di Arezzo – Siena promuove il ciclo di incontri “Connessi ma consapevoli: usare l’intelligenza artificiale e non essere usati”, con l’obiettivo di educare gli studenti a un utilizzo responsabile e consapevole di queste tecnologie.

Il primo appuntamento si terrà martedì 24 marzo alle ore 10:00 alla Borsa Merci di Arezzo, mentre il secondo è in programma il 16 aprile a Siena. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni dei consumatori e si avvale della collaborazione dell’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo.

All’incontro di Arezzo interverranno il professor Anselmo Grotti e il professor Massimiliano Razzano, che offriranno agli studenti una prospettiva multidisciplinare sui temi tecnici, etici e comunicativi legati all’intelligenza artificiale.