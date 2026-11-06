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Marcello Comanducci interviene al primo Artificial Intelligence Forum di Arezzo il 6 novembre 2026.
Il sindaco Marcello Comanducci presenta la sua visione dell'Arezzo tecnologica. Il futuro è annunciato, ora si attendono indirizzo, finanziamenti e calendario.

Comanducci porta Arezzo nell’intelligenza artificiale. Per ora il Tech Hub non ha ancora un indirizzo

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Comanducci porta Arezzo nell’intelligenza artificiale. Per ora il Tech Hub non ha ancora un indirizzo

Al primo Artificial Intelligence Forum di Arezzo, il sindaco Marcello Comanducci ha annunciato la nascita di un polo dedicato all’intelligenza artificiale, alla robotica e alla formazione. Il progetto, battezzato nell’intervento Arezzo Tech Hub, dovrebbe riunire giovani, università, istituzioni e imprese innovative. Secondo il sindaco, sarebbe già stata individuata anche la zona dove realizzarlo.

Un’idea ambiziosa, senza dubbio. Ma, almeno nei sei minuti di intervento diffusi sui social, mancano alcuni dettagli: l’indirizzo esatto, il costo, i finanziamenti e i tempi di realizzazione. Roba secondaria, si capisce: il futuro corre, mentre i preventivi e le delibere sono ancora costretti a camminare.

Comanducci ha raccontato anche la propria esperienza nel settore digitale, ricordando i corsi di formazione alle aziende già ai tempi di GPT-3. Nella trascrizione dell’intervento compare una frase particolarmente curiosa: «sono stato tra i primi a creare l’intelligenza artificiale». Espressione che merita di essere ascoltata nel contesto: un conto è lavorare con questi strumenti e insegnare a usarli, un altro è aver partecipato alla loro creazione. Magari il sindaco intendeva proprio parlare della diffusione dell’AI nelle imprese. Nel frattempo, l’intelligenza naturale ci suggerisce di non confondere i due piani.

Nel discorso si parla inoltre di un’amministrazione comunale più digitale: un ufficio dedicato alla transizione digitale, un assessorato all’innovazione affidato a Francesco Marcantoni e un bando per una dirigenza con competenze specifiche. Obiettivi che possono migliorare davvero il rapporto fra cittadini, imprese e uffici pubblici, a condizione che alle parole seguano servizi, scadenze e risultati verificabili.

La domanda, in fondo, è semplice: quali pratiche diventeranno più rapide, quanto tempo si risparmierà e da quando? Perché il cittadino che aspetta una risposta dal Comune non pretende necessariamente un robot: spesso gli basterebbe una risposta.

Il progetto del polo tecnologico merita di essere seguito e giudicato sui fatti. Se porterà formazione e nuove opportunità per i ragazzi, sarà una buona notizia per Arezzo. Per ora siamo alla presentazione: l’intelligenza artificiale promette risposte in pochi secondi, ma per conoscere indirizzo, finanziamenti e calendario dell’Arezzo Tech Hub bisognerà ancora attendere quella naturale. E possibilmente una delibera.

Questo articolo usa l’ironia per commentare dichiarazioni e annunci pubblici. 

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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