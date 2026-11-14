Capolona, incidente di caccia: ferito un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in un incidente venatorio avvenuto oggi, sabato 14 novembre, nel territorio comunale di Capolona.

L’allarme al 118 è scattato alle 13:48. Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i Carabinieri.

Il 43enne, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Restano da chiarire le circostanze dell’incidente e la natura delle ferite riportate. Al momento non sono disponibili elementi verificati per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.