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Capolona, incidente di caccia: ferito un uomo di 43 anni

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio con l’intervento di Pegaso 1. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale delle Scotte di Siena.

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Capolona, incidente di caccia: ferito un uomo di 43 anni

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio con l’intervento di Pegaso 1. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale delle Scotte di Siena.

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in un incidente venatorio avvenuto oggi, sabato 14 novembre, nel territorio comunale di Capolona.

L’allarme al 118 è scattato alle 13:48. Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i Carabinieri.

Il 43enne, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Restano da chiarire le circostanze dell’incidente e la natura delle ferite riportate. Al momento non sono disponibili elementi verificati per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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