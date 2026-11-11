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Città del Natale, mercato tirolese in piazza Grande e modifiche alla viabilità 2026.
Arezzo si prepara al Natale: arrivano i turisti, cambiano i sensi unici e gli automobilisti cercano la retta via.

Arezzo Città del Natale, per arrivare in centro serviranno la stella cometa e un’autorizzazione della Municipale

Dal 14 novembre al 6 gennaio scatta il grande piano dei divieti. Tra strade chiuse, sensi unici e parcheggi, i Re Magi rischiano di arrivare direttamente per Pasqua.

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Arezzo Città del Natale, per arrivare in centro serviranno la stella cometa e un’autorizzazione della Municipale

Dal 14 novembre al 6 gennaio scatta il grande piano dei divieti. Tra strade chiuse, sensi unici e parcheggi, i Re Magi rischiano di arrivare direttamente per Pasqua.

Arezzo si prepara a diventare la Città del Natale e, come da tradizione, prima ancora di accendere le luminarie si comincia a spegnere la circolazione.

Dal 14 novembre al 6 gennaio 2027, tra divieti di transito, soste proibite, sensi unici e deroghe, muoversi in città sarà un’esperienza mistica. Tanto che il centro storico rischia di trasformarsi in un gigantesco presepe vivente dove gli automobilisti interpreteranno tutti lo stesso personaggio: il disperso.

L’inaugurazione è prevista sabato 14 novembre alle 18 dalla terrazza del Palazzo di Fraternita. Per raggiungerla, tuttavia, potrebbe essere necessario partire venerdì.

I Re Magi chiedono indicazioni, la Municipale risponde: «Dipende dal giorno»

Il piano prevede limitazioni in piazza Grande, via Borgunto, via Pescaia, via Seteria, piazza del Duomo, via Ricasoli, viale Bruno Buozzi, corso Italia e numerose altre strade. Le restrizioni cambiano in base al giorno, all’orario e al tipo di veicolo. In alcune date il divieto scatta alle 10, in altre alle 14, e altrove già alle 8.

Secondo una ricostruzione satirica dell’Ortica, i tre Re Magi avrebbero chiesto appuntamento alla Polizia Locale per sapere se il cammello rientri tra i mezzi autorizzati, i veicoli turistici o quelli a basse emissioni. Il problema principale sarebbe la targa, che l’animale si ostina a non esporre.

Via Montetini cambia verso. Gli automobilisti anche religione.

Tra le novità c’è l’inversione del senso di marcia in via Montetini, mentre via degli Albergotti diventerà una strada senza uscita. Chi percorre via di San Francesco, arrivato a via Cavour, dovrà proseguire su via Cesalpino e poi svoltare a sinistra all’intersezione con via Montetini.

In pratica, il Comune ha realizzato un nuovo gioco di società: il Monopoly aretino. Solo che non si comprano alberghi e, quando si passa dal via, si rischia di perdere la macchina.

Se arrivano troppi turisti, si chiude anche quello che era rimasto aperto

Se l’afflusso dei visitatori provocherà congestioni, potranno scattare ulteriori limitazioni per chi si dirige verso via Petrarca, Porta Buia, Guido Monaco e via Crispi, con le deroghe previste dal provvedimento. La strategia è raffinata: per evitare che le auto rimangano bloccate in centro, si impedisce loro di arrivarci.

La Befana arriverà il 6 gennaio, salvo modifiche alla circolazione

Particolare attenzione anche alle domeniche 6 dicembre e 3 gennaio, quando la Fiera Antiquaria si sovrapporrà agli eventi natalizi e richiederà ulteriori variazioni. La Polizia Locale potrà inoltre introdurre altre modifiche per esigenze di sicurezza.

Per chi deve spostarsi davvero, al di là delle battute, è fondamentale consultare gli orari, le strade interessate e le deroghe, soprattutto per residenti e persone con disabilità.

Nel frattempo un consiglio ai cittadini: se ritrovate la vostra automobile prima dell’Epifania, non ditelo troppo in giro. Potrebbero istituire un altro senso unico.

Il comunicato comunale con tutti i divieti di traffico e sosta

Il piano straordinario della mobilità e dei parcheggi

Questo articolo usa l’ironia per commentare provvedimenti reali sulla viabilità cittadina.

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