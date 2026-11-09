Pier Luigi Rossi presenta «La Medicina della Persona»: vivere più a lungo, ma soprattutto in salute

Vivere più a lungo non significa necessariamente vivere meglio. È da questa distinzione che parte La Medicina della Persona, il libro che il medico aretino Pier Luigi Rossi presenterà mercoledì 11 novembre 2026, alle 18.30, al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. L’appuntamento, in via Accademia Albertina 15, è a ingresso gratuito, con prenotazione prevista dal museo.

Nel volume Rossi invita a spostare l’attenzione dalla sola cura della malattia alla prevenzione e alla salute della persona nel suo insieme. Non significa rinunciare alle cure o sostituire la medicina clinica con una dieta: significa interrogarsi su ciò che può aiutare a vivere più anni in buone condizioni.

Lifespan e healthspan: due misure da non confondere

Il punto di partenza è la differenza tra lifespan, cioè la durata complessiva della vita, e healthspan, il tempo vissuto in buona salute. Rossi accompagna il suo intervento con una tabella riferita ai dati ISTAT 2024: speranza di vita media di 83,4 anni (81,4 per gli uomini, 85,5 per le donne) e speranza di vita in buona salute di 58,1 anni (59,8 per gli uomini, 56,6 per le donne). Il divario fra i due indicatori è quindi di 25,3 anni nella media nazionale. I numeri sono confermati dal rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile. Nel frattempo, il Rapporto SDGs 2026 ha aggiornato la stima della speranza di vita in buona salute per il 2025 a 59,1 anni: 60,2 per gli uomini e 58 per le donne.

Il dato non vuol dire che a quell’età si sviluppi inevitabilmente una malattia grave, né consente di calcolare quanti anni ciascuno trascorrerà malato. Si tratta di un indicatore statistico di popolazione, utile per descrivere la qualità della longevità. Il Rapporto segnala inoltre un miglioramento dell’indicatore rispetto al 2024, non un peggioramento generalizzato nell’ultimo anno.

Rossi sottolinea come l’allungamento della vita porti con sé nuove sfide per il Servizio sanitario nazionale, soprattutto nella gestione delle patologie croniche e dell’invecchiamento. Da qui l’idea di intervenire anche prima della comparsa delle malattie, valorizzando alimentazione, movimento e altri comportamenti favorevoli alla salute.

Il ruolo dell’alimentazione, senza scorciatoie

Per l’autore, ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno è uno degli strumenti con cui prenderci cura del nostro organismo. Nel libro la nutrizione viene affrontata insieme alla medicina funzionale, in una prospettiva che guarda ai rapporti tra le diverse funzioni del corpo.

Resta importante evitare percentuali troppo nette sulla responsabilità della salute: geni, ambiente, condizioni sociali, prevenzione e assistenza sanitaria interagiscono in modo complesso. Nessun singolo schema 20-30-50 può descrivere con precisione la salute di ogni persona. E ammalarsi non è automaticamente una colpa individuale.

Il messaggio della presentazione è comunque chiaro: non basta chiedersi quanti anni vivremo, ma anche come li vivremo. Un tema che riguarda i singoli cittadini e le scelte collettive in materia di sanità pubblica.

L’appuntamento

La presentazione di La Medicina della Persona (Aboca), a cura della Fondazione Circolo dei lettori, è in programma mercoledì 11 novembre, alle 18.30, al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, via Accademia Albertina 15. Ingresso gratuito; per le modalità di prenotazione si può consultare la pagina ufficiale del museo.

Per approfondire: il precedente articolo di L’Ortica sulla medicina funzionale. Fonte dei dati sulla salute: Rapporto SDGs 2026 ISTAT.