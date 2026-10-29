Incidente di caccia a Quarata, 79enne ferito dal proprio fucile: trasportato alle Scotte in codice rosso

Un uomo di 79 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, durante un incidente di caccia avvenuto in località Quarata, nel comune di Arezzo.

Secondo quanto comunicato dal 118, l’uomo si è ferito accidentalmente a un arto inferiore con il proprio fucile. L’intervento dei soccorsi è scattato alle 10.11.

Sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso 1, l’autoinfermieristica di Arezzo e l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano. Sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo, i carabinieri forestali e la polizia di Stato.

Il 79enne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in codice rosso.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche né sulla dinamica dell’incidente.