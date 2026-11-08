Arezzo, dal 9 novembre parcheggiare diventa uno sport estremo: il Comune organizza le eliminatorie

Ad Arezzo da lunedì 9 novembre parte una nuova settimana di lavori stradali. Il Comune ha deciso di mettere alla prova automobilisti, pedoni e residenti con un programma che comprende divieti di sosta, rimozioni forzate, carreggiate ristrette e semafori. Manca soltanto il premio finale: un parcheggio libero.

Via Pellicceria e piaggia San Lorenzo: vietato affezionarsi alla macchina

Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, dalle 8 alle 17, scatta il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via Pellicceria, tra i civici 1 e 23, e in piaggia San Lorenzo, tra i civici 1 e 21.

Chi lascia l’auto dove non dovrebbe potrà ritrovarla altrove. Un servizio di trasporto personalizzato, purtroppo senza possibilità di scegliere la destinazione.

Via Pietramala e Santa Firmina: arriva il semaforo della pazienza

Fino al 13 novembre, dalle 8:30 alle 18:30, divieto di sosta su entrambi i lati e senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, in via Pietramala per 30 metri vicino al parcheggio Pietri e a Santa Firmina per 45 metri a partire dal civico 112/8.

Il semaforo servirà a stabilire chi passa e chi ha ancora qualche minuto per riflettere sulle proprie scelte di vita.

Fonte Veneziana: anche i pedoni finiscono sotto esame

Fino al 13 novembre, dalle 8:30 alle 17:30, chiusa al transito la corsia laterale d’immissione da viale Giacomo Matteotti verso via Fonte Veneziana. Previsto anche il restringimento della carreggiata in via Fonte Veneziana all’altezza di via Guinicelli.

I pedoni non potranno utilizzare i marciapiedi interessati dai lavori e nei tratti indicati il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari.

In pratica, si procede piano, si passa dove consentito e possibilmente si mantiene la calma. Quest’ultima non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Via del Trionfo: il nome è già una provocazione

Fino a mercoledì 11 novembre, dalle 8 alle 18, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, restringimento della carreggiata e marciapiede interdetto ai pedoni per 25 metri a partire dal civico 77.

Il vero trionfo sarà riuscire a passare senza pronunciare parole che il codice della strada preferisce non riportare.

Piazzetta Sant’Andrea: parcheggio a disponibilità ridotta

Fino a lunedì 16 novembre, giorno e notte, divieto di sosta in una porzione segnalata del parcheggio a lato delle mura.

Per i residenti resta la tradizionale alternativa: girare finché non si trova un posto, oppure finché non finisce la benzina.

Via Trasimeno: tre giorni di allenamento

Da martedì 10 a giovedì 12 novembre, dalle 8 alle 18, in via Trasimeno all’angolo con via Nazario Sauro, per 30 metri, arrivano divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, restringimento della carreggiata e divieto di utilizzare il marciapiede adiacente.

Un percorso a ostacoli gratuito. L’unico particolare è che nessuno si è iscritto volontariamente.

Via Dalla Chiesa: passeggiata con sorpresa

Da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre, dalle 8:30 alle 17:30, divieto di sosta con rimozione in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per 30 metri a partire dal civico 12. Previsto anche il restringimento della passeggiata pedonale dedicata a Mario Magri.

La passeggiata rimane, ma con un po’ meno spazio. Del resto, anche camminare larghi potrebbe sembrare un lusso.

Montione-Ceciliano: il livello avanzato dura fino a dicembre

Tra Montione e la strada comunale di Ceciliano per Patrignone prosegue fino a venerdì 4 dicembre, 24 ore su 24, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Qui non si tratta più di una semplice prova di pazienza: è un corso di specializzazione con esame finale a Natale.

Il consiglio dell’Ortica

Controllate i cartelli, rispettate i divieti e soprattutto ricordate dove avete parcheggiato. Perché ad Arezzo, con tutti questi lavori, trovare l’auto dove l’avevate lasciata potrebbe diventare la vera notizia.

Questo articolo usa l’ironia per commentare provvedimenti reali sulla viabilità.