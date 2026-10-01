Centro Tecnico BM SBA, esordio vincente: Reggello battuto 96-72

Parte con una vittoria il campionato di Divisione Regionale 1 del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo. Nell’anticipo della prima giornata gli amaranto superano al Palasport Mario D’Agata l’Odori Basket Reggello per 96-72, prendendosi subito i primi due punti della stagione.

La SBA parte forte e prova a imporre ritmo fin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto sul 29-20. Reggello però resta in partita e nel secondo periodo piazza anche un parziale di 12-1 che consente agli ospiti di mettere momentaneamente la testa avanti. All’intervallo lungo Arezzo conduce di misura, 45-43.

Il terzo quarto resta equilibrato, con la squadra di Elena Vezzosi sempre avanti ma senza riuscire a staccare definitivamente gli avversari. La svolta arriva negli ultimi dieci minuti: il Centro Tecnico BM segna 30 punti nel quarto periodo e chiude la partita sul 96-72.

Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Odori Basket Reggello 96-72

Parziali: 29-20; 45-43; 66-59; 96-72.

Centro Tecnico BM: Caneschi 4, Marcantoni 8, Allegretti 1, Così 2, Francesconi 5, Pratesi 9, Branchetti 2, Capodagli 13, Marcelli, Lanucci 19, Millan Rodriguez 27, Risaliti 6. All. Elena Vezzosi. Assistenti: Bruschi, Baielli.

«Siamo contenti della vittoria ma non abbiamo fatto niente, è la prima partita, c’è tanto, tantissimo da lavorare e fare esperienza», commenta coach Elena Vezzosi. «Sapevamo che l’esordio in casa sarebbe stato emozionante e così è stato. Siamo una squadra giovane e come tale gli alti e bassi fanno parte della crescita. Sono contenta che nell’ultimo quarto ci siamo compattati e siamo cresciuti».

La SBA tornerà in campo domenica 11 ottobre alle 18 a Poggibonsi, contro una delle squadre indicate tra le candidate ai piani alti del girone.