HomeCronacheSportCentro Tecnico BM SBA, esordio vincente: Reggello battuto 96-72
La formazione del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo 2026-2027
La formazione del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo per la stagione 2026-2027.

Centro Tecnico BM SBA, esordio vincente: Reggello battuto 96-72

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Centro Tecnico BM SBA, esordio vincente: Reggello battuto 96-72

Parte con una vittoria il campionato di Divisione Regionale 1 del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo. Nell’anticipo della prima giornata gli amaranto superano al Palasport Mario D’Agata l’Odori Basket Reggello per 96-72, prendendosi subito i primi due punti della stagione.

La SBA parte forte e prova a imporre ritmo fin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto sul 29-20. Reggello però resta in partita e nel secondo periodo piazza anche un parziale di 12-1 che consente agli ospiti di mettere momentaneamente la testa avanti. All’intervallo lungo Arezzo conduce di misura, 45-43.

Il terzo quarto resta equilibrato, con la squadra di Elena Vezzosi sempre avanti ma senza riuscire a staccare definitivamente gli avversari. La svolta arriva negli ultimi dieci minuti: il Centro Tecnico BM segna 30 punti nel quarto periodo e chiude la partita sul 96-72.

Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Odori Basket Reggello 96-72
Parziali: 29-20; 45-43; 66-59; 96-72.

Centro Tecnico BM: Caneschi 4, Marcantoni 8, Allegretti 1, Così 2, Francesconi 5, Pratesi 9, Branchetti 2, Capodagli 13, Marcelli, Lanucci 19, Millan Rodriguez 27, Risaliti 6. All. Elena Vezzosi. Assistenti: Bruschi, Baielli.

«Siamo contenti della vittoria ma non abbiamo fatto niente, è la prima partita, c’è tanto, tantissimo da lavorare e fare esperienza», commenta coach Elena Vezzosi. «Sapevamo che l’esordio in casa sarebbe stato emozionante e così è stato. Siamo una squadra giovane e come tale gli alti e bassi fanno parte della crescita. Sono contenta che nell’ultimo quarto ci siamo compattati e siamo cresciuti».

La SBA tornerà in campo domenica 11 ottobre alle 18 a Poggibonsi, contro una delle squadre indicate tra le candidate ai piani alti del girone.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Che discoteca era? Gli aretini votano Principe, ma il 2001 non convince nessuno
Prossimo articolo
Agricoltura sociale, 11 partner e una parola vietata: “sinergia”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Tetto agli studenti stranieri, ACB: «Non guardiamo il passaporto, ma chi ha davvero bisogno di sostegno»

Redazione -
Nel dibattito sul possibile riequilibrio della presenza degli studenti stranieri nelle classi di Arezzo interviene anche ACB Social Inclusion, associazione che da anni lavora...

Arezzo Wave, Valenti rilancia: “Altro che informazioni mancanti, avevamo presentato nove proposte”

Politica - Istituzioni - Società Gino Perticai -

Via Filzi, Saione Viva: «Saione non è il cestino di Arezzo»

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕