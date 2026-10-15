Filippo Nibbi porta Dante in Parlamento: si annunciano nuvoloni

Introduzione a cura della redazione.
Filippo Nibbi torna su L’Ortica con un nuovo appuntamento della serie “Manifesti & Manifeste”. Questa volta il titolo è “I Gironi”, il sottotitolo recita “L’uno Dante l’altro Ricevente” e la fotografia ci porta direttamente nell’aula della Camera dei deputati.
Un luogo nel quale, almeno sulla carta, la parola dovrebbe circolare parecchio. Quanto alla capacità di ascolto, il discorso si fa più complicato.
Sotto l’immagine, Nibbi annuncia: “Dante parlerà a tutti” e aggiunge una previsione poco rassicurante: “Si annunciano nuvoloni all’orizzonte”.
Fra i gironi danteschi e quelli della politica, il collegamento è lasciato alla fantasia del lettore. Certo, pensando all’Inferno, qualche somiglianza con le sedute parlamentari potrebbe venire in mente. Con una differenza: Dante, almeno, aveva Virgilio a indicargli la strada.
Il manifesto gioca con le parole, ma anche con l’immagine di un Parlamento quasi deserto. Una coincidenza fotografica che, accostata alla promessa di parlare a tutti, offre un’altra piccola occasione per sorridere.
Come sempre, Nibbi semina suggestioni senza preoccuparsi troppo di raccogliere spiegazioni. E noi lasciamo ai lettori il compito di interpretarle.
Intanto, per prudenza, meglio tenere l’ombrello a portata di mano. Se arrivano davvero i nuvoloni, non è detto che basti una fiducia parlamentare a far tornare il sereno.