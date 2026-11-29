La passerella di Giovi torna a far parlare di sé. Domenica 29 novembre siamo tornati sul posto per documentare le condizioni dell’attraversamento sull’Arno, già protagonista delle cronache della scorsa primavera e tuttora interdetto al transito.

🎥 Il video del sopralluogo dell’Ortica: le condizioni della passerella e le testimonianze di due cittadini.

Stavolta, oltre ad alcune tavole leggermente rialzate, ne manca completamente una. Che sia il primo esperimento di alleggerimento strutturale a costo zero?

La settimana scorsa, passando personalmente in bicicletta, le tavole risultavano ancora tutte al loro posto. Non si può quindi escludere che qualcuno abbia deliberatamente rimosso quella oggi mancante. Un’ipotesi, naturalmente, tutta da verificare.

Quanto alle condizioni del legno, a un esame visivo le tavole non appaiono fradice, mentre alcune presentano piccoli dislivelli che potrebbero aver provocato l’inciampo della signora, episodio che avrebbe fatto emergere il problema e portato alla chiusura. Naturalmente, soltanto una verifica tecnica può stabilire le effettive condizioni della struttura.

Due Comuni, un ponte e la manutenzione in mezzo all’Arno

Durante il nostro sopralluogo abbiamo raccolto le testimonianze di due cittadini, secondo i quali le competenze sulla passerella sarebbero ripartite tra i Comuni di Arezzo e Capolona.

Una circostanza da chiarire ufficialmente, perché, se così fosse, basterebbe forse una telefonata tra le due amministrazioni. Sempre che il telefono non abbia anch’esso bisogno di manutenzione.

I cittadini sottolineano l’assurdità di aver investito risorse pubbliche nella realizzazione di un’opera senza garantirne nel tempo la piena fruibilità.

Un ponte, d’altra parte, nasce generalmente per collegare due sponde, non per separare due competenze amministrative.

Il turismo si promuove, ma a piedi non si passa

In un territorio che investe nella promozione turistica, appare quantomeno singolare non riuscire a garantire la percorribilità di un attraversamento inserito in un contesto naturalistico di particolare interesse.

Siamo nei luoghi dell’Arno richiamati anche da Dante nella Divina Commedia, lungo percorsi potenzialmente preziosi per il cicloturismo e le passeggiate.

Si promuove il turismo, si organizzano manifestazioni, si presentano progetti e si parla di mobilità sostenibile. Poi arrivano alcune tavole di legno leggermente rialzate e mettono in crisi l’intero sistema.

Se è pericolosa, perché non viene messa realmente in sicurezza?

Se la passerella presenta rischi concreti, occorre impedirne efficacemente l’accesso. Se invece necessita di interventi di manutenzione, sarebbe opportuno conoscere i tempi previsti per eseguirli.

Una transenna non è una soluzione definitiva, così come un divieto non può sostituire indefinitamente la manutenzione.

L’Ortica aveva già affrontato la questione nei mesi scorsi:

Le domande ai Comuni di Arezzo e Capolona

A chi compete esattamente la manutenzione della passerella? Sono state effettuate verifiche tecniche? È stata accertata la causa della scomparsa della tavola? Quanto costerebbe ripristinare l’attraversamento e quando si prevede di riaprirlo?

Attendiamo risposte da entrambe le amministrazioni.

Nel frattempo, sarebbe opportuno evitare che anche le altre tavole prendano misteriosamente il volo.

Perché a forza di togliere un’asse alla volta, prima o poi ci resterà soltanto l’Arno. Quello, almeno, continua a scorrere senza bisogno di una delibera congiunta.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.