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Arezzo, precipita dal terzo piano all’alba: grave un uomo di 38 anni

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Arezzo, precipita dal terzo piano all’alba: grave un uomo di 38 anni

Un uomo di 38 anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina ad Arezzo, all’incrocio tra via Marco Perennio e via Benedetto Varchi, nella zona di Porta San Lorentino. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina, mercoledì 14 ottobre.

A dare l’allarme è stato un automobilista che, fermo al semaforo in attesa del verde, ha assistito alla caduta e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e un’automedica. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Il 38enne è stato trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso.

Restano ancora da chiarire le circostanze della caduta. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire cosa sia accaduto.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio.

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