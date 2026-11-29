Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo torna da Firenze senza punti, ma con una reazione da mettere in valigia. Al PalaValenti la Laurenziana, quarta forza del campionato di Divisione Regionale 1, si impone per 80-74 al termine di una partita combattuta fino ai minuti finali.

Dopo la sconfitta interna contro Scandicci serviva un segnale e gli amaranto lo hanno dato. Peccato che in classifica non esista ancora la colonna dedicata agli applausi per l’impegno.

Risaliti firma 25 punti, miglior realizzatore della serata, seguito tra gli aretini da Lanucci con 18 e Cosi con 16. La SBA resta in partita contro una formazione più fisica ed esperta, ma la Laurenziana trova i canestri pesanti quando conta davvero.

Elena Vezzosi vede il bicchiere mezzo pieno

«Volevamo avere una reazione dopo la partita di mercoledì e direi che c’è stata. Purtroppo la partita si è decisa su dei dettagli e Laurenziana è stata brava a segnare dei canestri importanti nei momenti delicati. Noi però abbiamo lottato per 40 minuti contro una squadra più fisica e più esperta senza mai mollare, stiamo crescendo quindi dobbiamo avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e guardare avanti», ha dichiarato l’allenatrice.

Il calendario, intanto, non concede nemmeno il tempo di digerire la sconfitta. Giovedì 3 dicembre, alle 21.15, al Palasport di Arezzo arriva la Pallacanestro Calenzano, reduce dalla sconfitta casalinga contro Reggello, per l’anticipo dell’undicesima giornata. Stavolta, oltre alla reazione, sarebbe gradito anche il risultato.

Il tabellino

Laurenziana Basket – Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo 80-74

Parziali: 16-14, 17-18, 26-22, 21-20.

Laurenziana: Mendico 12, Albini 12, Ermini, Biondi 8, Fornaciai ne, Goti 6, D’Amato 7, Trucioni 5, Neri 8, Ceccarelli, Cappelli 12, Susini 10. All. Nudo.

Centro Tecnico BM: Risaliti 25, Lanucci 18, Pasqui 4, Capodagli 4, Marcantoni 2, Pierallini ne, Marcelli 3, Caneschi, Francesconi 2, Cosi 16, Allegretti. Coach Elena Vezzosi, assistenti Bruschi e Baielli, fisioterapista Marraccini.

Fonte: comunicato stampa n. 31 del 29 novembre 2026 della Scuola Basket Arezzo. Foto di Raul Dominici: Niccolò Caneschi nella palla a due iniziale contro Scandicci.