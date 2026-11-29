La Fiera Antiquaria di Arezzo è uno degli osservatori privilegiati per riscoprire come è cambiata la città. Basta riaprire l’archivio fotografico dell’Ortica e soffermarsi su ciò che circonda i banchi: le facciate, le insegne, le botteghe, gli allestimenti e le strade.

Nel quarto appuntamento della rubrica La Fiera della memoria proponiamo 61 fotografie delle edizioni di dicembre, dal 2000 al 2025, diverse da quelle della prima fotogalleria. Un viaggio tra gli scorci del centro storico, i cantieri, gli ombrelloni e le atmosfere delle feste.

Il bello delle fotografie d’archivio è che spesso raccontano molto più di quanto il fotografo intendesse documentare. Una vetrina sullo sfondo, un’insegna, un particolare della piazza diventano, a distanza di anni, testimonianze preziose della vita cittadina.

Con questo appuntamento si conclude il primo ciclo dedicato alle edizioni di dicembre. Non tutte le annate sono documentate e la ricerca continua: nei prossimi mesi torneremo a sfogliare l’archivio, alla scoperta delle edizioni di gennaio, febbraio e degli altri mesi dell’anno.

Invitiamo i lettori a condividere ricordi e osservazioni sui luoghi e sui cambiamenti che riconoscono nelle fotografie.

Le puntate precedenti della Fiera della memoria:

Quando la Fiera era così: la fotogalleria

Fotografie: archivio de L’Ortica.