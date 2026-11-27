La maxi indagine antidroga della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria tocca anche Arezzo. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Elton Berisha, 48enne residente in città. Gli investigatori gli attribuiscono un presunto ruolo di intermediario in operazioni riguardanti complessivamente quasi cento chili di cocaina.

Non proprio il genere di commercio internazionale che si vorrebbe vedere nelle statistiche sull’internazionalizzazione dell’economia.

Le contestazioni riguardano operazioni di compravendita e importazione di stupefacenti, con collegamenti ipotizzati tra Calabria, Lombardia e Lazio. Per alcuni episodi viene contestata anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Il quadro accusatorio è ancora da verificare nelle sedi giudiziarie. Una misura cautelare non è una condanna e l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva. Non risultano, dalle fonti consultate, dichiarazioni della difesa sulla specifica posizione.

Il dato che fa riflettere, al di là delle responsabilità individuali ancora da accertare, è la dimensione economica del narcotraffico. Mentre il commercio legale deve fare i conti con bollette, burocrazia e costi di trasporto, le organizzazioni criminali cercano di sfruttare le reti della globalizzazione per alimentare un mercato illegale che attraversa le frontiere.

Un mercato sul quale non manca la domanda. E su questo, purtroppo, c’è ben poco da ridere.

Immagine di repertorio, non riferita alla specifica operazione.