Mercatini Internazionali ad Arezzo: prezzi, polemiche e il formaggio che sulla bilancia pesa meno

Il Mercato Internazionale di Arezzo porta in città specialità gastronomiche, visitatori e, come ogni anno, un ingrediente che non manca mai: la polemica sui prezzi. Nei gruppi Facebook cittadini, tra una fetta di Sacher e un pezzo di formaggio, si discute di quanto costa mangiare agli stand e di quanto sia legittimo lamentarsene.

La discussione prende il via da un post ironico nel gruppo “Sei di Arezzo se…”: «Ancora nessuno che si lamenta dei prezzi dei mercatini internazionali?? Mi meraviglio di voi». L’autore scherza, ma in diversi rispondono serissimi. Tanto che deve spiegare più volte di aver fatto una battuta. Evidentemente, ad Arezzo l’ironia è gratuita, ma capirla comporta una spesa aggiuntiva.

Sacher, strudel e formaggi: il conto arriva

Nei commenti compaiono anche cifre concrete, almeno secondo quanto riferito dagli utenti: 15 euro per tre pezzi di strudel e uno di Sacher; 5,90 euro per una fetta di Sacher; 17 euro per sei paste di mandorla. Un altro partecipante racconta di aver pagato quasi 30 euro un piccolo pezzo di formaggio.

Sono testimonianze individuali, non un listino verificato né un’indagine sui prezzi di tutti gli espositori. C’è anche chi difende la manifestazione: una visitatrice racconta di aver acquistato piatti da asporto buoni e particolari, ritenendo giusto il prezzo pagato, anche considerando il lavoro necessario a prepararli.

Insomma, c’è chi torna a casa soddisfatto, chi con la cena e chi con il conto da digerire.

La segnalazione dei 150 grammi di formaggio

Il confronto cambia tono in un altro gruppo Facebook. Antonio Garbinesi racconta di aver acquistato formaggio pagandone 770 grammi e di averne rilevati 620 una volta tornato a casa, sulla propria bilancia. Una differenza di 150 grammi, pari a circa il 19,5% del peso indicato al momento dell’acquisto.

Il cittadino chiede controlli sulle bilance e replica a chi riduce tutto a una questione di tirchieria: per lui, spiega, è un problema di correttezza e di senso civico.

Attenzione, però: questa è una segnalazione pubblicata sui social, non un’irregolarità accertata. Per capire che cosa sia successo servirebbero elementi verificabili, a partire da scontrino, modalità della pesatura e affidabilità degli strumenti utilizzati. Non è possibile attribuire scorrettezze a un venditore sulla sola base del racconto.

Resta una domanda legittima: come vengono effettuati i controlli su bilance e indicazione dei prezzi durante una manifestazione di queste dimensioni? Sarebbe utile una risposta degli organi competenti.

Il partito del «Basta non andarci»

Nel frattempo, sotto ogni lamentela si presenta puntuale il partito del «Basta non andarci». Una teoria economica di straordinaria semplicità: se qualcosa costa troppo, smetti di comprarla; se il parcheggio manca, smetti di cercarlo; se vuoi discutere, possibilmente smetti pure di parlare.

Qualcuno segnala anche le difficoltà di parcheggio per raggiungere il posto di lavoro. Altri ricordano che i mercatini non sono un bene di prima necessità e che ognuno è libero di spendere come vuole. Tutto vero. Ma poter scegliere di non comprare non cancella il diritto di criticare un prezzo o di chiedere verifiche su una vendita.

Confcommercio brinda al successo. Gli aretini fanno i conti

Nel bilancio della ventesima edizione, Confcommercio Firenze-Arezzo parla di risultati positivi e di un’affluenza in linea con il 2025. Sottolinea la presenza di giovani tra i 20 e i 40 anni nella serata di sabato e il successo dello spettacolo revival in piazza Sant’Agostino. Segnala inoltre espositori da Marche, Emilia-Romagna e Abruzzo e oltre 50 assunzioni di ragazzi e ragazze aretini per i servizi interni al mercato. Il prossimo appuntamento è annunciato per ottobre 2027.

Sono elementi importanti per la città, ma il successo di pubblico non risponde automaticamente alle discussioni sui prezzi né alle richieste di controlli sulle pesature.

Confcommercio conta i visitatori, gli aretini contano gli euro. E qualcuno, tornato a casa, ha contato pure i grammi di formaggio.

Un mercato può essere affollato e qualcuno può trovarlo caro: sono due cose che possono essere vere nello stesso momento. Anche se per certi comunicati stampa è una complicazione non prevista dal programma.

I dati sul bilancio sono dichiarazioni di Confcommercio Firenze-Arezzo riportate da ArezzoNotizie.

Una festa popolare può sopportare anche qualche domanda

Il Mercato Internazionale rimane un appuntamento partecipato, capace di animare Arezzo. Proprio per questo non c’è bisogno né di dipingerlo come una trappola per clienti né di trattare ogni osservazione come un’offesa alla manifestazione.

Prezzi esposti chiaramente, pesature corrette e controlli sono nell’interesse di tutti, compresi gli operatori onesti. E fra i tanti sapori internazionali, ad Arezzo si conferma imbattibile quello locale: la polemica. Per fortuna, almeno quella non si paga a peso.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e discussioni pubbliche. Le irregolarità riportate nei commenti social non risultano accertate.