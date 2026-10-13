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Artificiere dell'Esercito e carabiniere durante la bonifica dell'ordigno davanti alla chiesa di San Marco La Sella ad Arezzo
L'intervento degli artificieri a San Marco La Sella, Arezzo. Immagine tratta dal video di ArezzoTV, utilizzata con autorizzazione.

Arezzo, la bomba davanti alla chiesa era scarica. Gli artificieri la portano via, il mistero resta in parrocchia

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Arezzo, la bomba davanti alla chiesa era scarica. Gli artificieri la portano via, il mistero resta in parrocchia

La buona notizia è che la bomba non poteva esplodere. Quella meno buona è che nessuno ha ancora spiegato come diavolo sia finita davanti a una chiesa.

Si è conclusa questa mattina, martedì 13 ottobre, l’operazione degli artificieri dell’Esercito a San Marco La Sella, alle porte di Arezzo, dove domenica era stato trovato un proiettile da mortaio tra le siepi della parrocchia.

Il verdetto degli specialisti è rassicurante: ordigno da 81 millimetri, fabbricazione italiana, residuato della Seconda guerra mondiale, completamente vuoto e privo di esplosivo.

Insomma, più che una bomba, un pezzo di storia militare capitato nel posto sbagliato. E possibilmente anche nel momento peggiore, visto che domenica in parrocchia c’erano bambini, famiglie e una festa.

A intervenire sono stati gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, che hanno recuperato il proiettile in sicurezza e lo hanno trasferito in un luogo destinato alla sua distruzione materiale.

L’operazione è stata coordinata con la Prefettura di Arezzo e disposta dal Comando Territoriale Nord dell’Esercito.

La bomba è partita. Le domande sono rimaste.

Perché il vero interrogativo, adesso, non riguarda più il rischio di esplosione, ma il misterioso viaggio compiuto da quel pezzo di ferro risalente a oltre ottant’anni fa.

L’ordigno era vicino a una siepe, in prossimità dei cantieri dell’acquedotto. Era lì per caso? È riemerso durante qualche lavoro? Oppure qualcuno lo ha trovato da un’altra parte e ha pensato bene di depositarlo davanti alla chiesa?

Per il momento, nessuna risposta accertata. E sarebbe bene trovarne una, possibilmente prima del prossimo ritrovamento.

Intanto la parrocchia può tornare alla normalità, gli artificieri hanno concluso il loro lavoro e il vecchio mortaio è stato portato via.

Ad Arezzo, evidentemente, anche la Seconda guerra mondiale ogni tanto reclama un posticino nella cronaca locale.

Almeno stavolta si è presentata senza esplosivo. Che, visti i tempi, è già qualcosa.

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