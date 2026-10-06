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Alta Velocità e progetto della stazione Medioetruria a Rigutino
AVA torna a sostenere la localizzazione della stazione Medioetruria a Rigutino come opportunità di sviluppo per Arezzo.

Alta Velocità, SAVA punta su Rigutino: il PIL può crescere. Per ora crescono soprattutto i comunicati

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

Alta Velocità, SAVA punta su Rigutino: il PIL può crescere. Per ora crescono soprattutto i comunicati

Il Comitato Stazione AV Arezzo torna a spingere sulla soluzione Medioetruria a Rigutino e lo fa mettendo sul tavolo l’argomento più difficile da ignorare: i soldi. O, più precisamente, la crescita economica che l’Alta Velocità potrebbe portare al territorio aretino.

Secondo il dato richiamato da SAVA, le città servite dall’Alta Velocità possono registrare un incremento del PIL fino al 10%. Il Comitato richiama inoltre studi pubblicati dal gruppo FS sugli effetti positivi dell’AV su turismo, attrattività, investimenti e integrazione territoriale.

Tradotto dal linguaggio dei convegni: un treno che si ferma può essere più utile di cento tavoli tecnici che invece restano perfettamente immobili.

«In un momento di flessione economica – sottolinea il Comitato – l’Alta Velocità può rappresentare una leva concreta per rafforzare la competitività di Arezzo».

SAVA torna poi a chiamare in causa il mondo industriale aretino. Secondo il Comitato, Confindustria Arezzo non avrebbe ancora assunto una posizione netta, mentre Confindustria Toscana Sud sostiene che la stazione debba essere realizzata indipendentemente dalla localizzazione scelta.

Ed è proprio qui che SAVA alza il sopracciglio. Perché dire “facciamola, non importa dove” va benissimo se si parla di una panchina. Un po’ meno se si tratta di una stazione destinata, almeno nelle intenzioni, a ridisegnare collegamenti, investimenti e prospettive economiche per decenni.

«Dire “facciamola, non importa dove” – sostiene SAVA – significa non affrontare il vero tema: quale soluzione può garantire il maggiore beneficio al territorio».

Il Comitato riconosce l’importanza dei rapporti con Siena e Grosseto, ma ribadisce che le scelte infrastrutturali dovrebbero prima di tutto tutelare le prospettive di sviluppo di Arezzo. Insomma, l’amicizia tra territori è una gran bella cosa, ma possibilmente senza lasciare il binario sotto casa agli altri.

La conclusione di SAVA è netta: «Il futuro economico di Arezzo non può essere subordinato ai buoni rapporti con i territori vicini. Servono dati, coraggio e una scelta strategica».

Il dibattito su Medioetruria, dunque, continua. In attesa della stazione, almeno una cosa ad Arezzo viaggia già ad Alta Velocità: la produzione di posizioni, controposizioni e comunicati stampa.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti e posizioni reali.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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