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Incidenti nell’Aretino: cinque feriti tra Pergine Valdarno e Castiglion Fiorentino

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Incidenti nell’Aretino: cinque feriti tra Pergine Valdarno e Castiglion Fiorentino

Due incidenti stradali hanno richiesto oggi l’intervento dei soccorsi nell’Aretino, con cinque persone complessivamente trasportate in ospedale.

Il primo intervento del 118 è scattato alle 00.56 in via del Bagno, a Pergine Valdarno, dove un’auto è uscita di strada.

A bordo del veicolo si trovava una ragazza di 25 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in codice giallo all’ospedale della Gruccia.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia Valdambra con infermiere a bordo, i Carabinieri di Pergine Valdarno e i Vigili del Fuoco.

Più impegnativo l’incidente avvenuto alle 11.45 in località Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino, dove si sono scontrate due auto.

Quattro le persone rimaste ferite. Un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice 2 con Pegaso 1 all’ospedale Le Scotte di Siena. Due donne, di 24 e 73 anni, sono state trasferite in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo, mentre un uomo di 75 anni è stato accompagnato, sempre in codice 2, all’ospedale della Fratta di Cortona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona e quella infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana.

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