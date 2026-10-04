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Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta - foto 24
Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli.

Gli Sbandieratori di Arezzo conquistano il Pionta: colori e tradizione al Duomo Vecchio

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Gli Sbandieratori di Arezzo conquistano il Pionta: colori e tradizione al Duomo Vecchio

Gli Sbandieratori di Arezzo hanno portato questa mattina colori, tamburi e bandiere nel cuore del Parco del Pionta. L’esibizione si è svolta domenica 4 ottobre alle 11 nell’area archeologica del Duomo Vecchio, trasformata per una mattina in uno scenario insolito per le evoluzioni del gruppo storico aretino.

L’appuntamento rientra nel progetto “Tradizioni in Movimento – Le Mille Anime di una Città”, iniziativa sostenuta dal Comune di Arezzo con l’obiettivo di portare la tradizione degli Sbandieratori fuori dal centro storico e nei parchi e nei quartieri della città.

Una cornice diversa dal solito, tra alberi, archeologia e memoria cittadina, che Felice Rogialli ha raccontato attraverso i suoi scatti. Di seguito la fotogallery dell’esibizione al Pionta.

Foto: Felice Rogialli

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