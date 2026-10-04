Gli Sbandieratori di Arezzo conquistano il Pionta: colori e tradizione al Duomo Vecchio

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Gli Sbandieratori di Arezzo hanno portato questa mattina colori, tamburi e bandiere nel cuore del Parco del Pionta. L’esibizione si è svolta domenica 4 ottobre alle 11 nell’area archeologica del Duomo Vecchio, trasformata per una mattina in uno scenario insolito per le evoluzioni del gruppo storico aretino.
L’appuntamento rientra nel progetto “Tradizioni in Movimento – Le Mille Anime di una Città”, iniziativa sostenuta dal Comune di Arezzo con l’obiettivo di portare la tradizione degli Sbandieratori fuori dal centro storico e nei parchi e nei quartieri della città.
Una cornice diversa dal solito, tra alberi, archeologia e memoria cittadina, che Felice Rogialli ha raccontato attraverso i suoi scatti. Di seguito la fotogallery dell’esibizione al Pionta.
Foto: Felice Rogialli Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. Sbandieratori di Arezzo al Parco del Pionta, area del Duomo Vecchio. Foto Felice Rogialli. ← Fotogalleria precedente Mongolfiere a Castiglion Fiorentino, il Campionato Italiano visto dall’obiettivo di… Tutte le fotogallerie Articoli correlati Il Pertini invaso dai Celti: spade, cornamuse e… lunedì, 3 Agosto 2026, 9:06 Piazza Grande suona la centocinquantesima: per una… venerdì, 4 Settembre 2026, 9:05 Il Duomo di Arezzo, quello che tutti guardano e pochi vedono martedì, 1 Settembre 2026, 18:06 Arezzo, Musica Bandiere e Voci in Pieve 2025: la fotogallery domenica, 21 Dicembre 2025, 10:57 La Giostra vista dal cielo: Piazza Grande si prende… lunedì, 7 Settembre 2026, 10:28 La Lancia d’Oro si mette in posa: le immagini della… sabato, 29 Agosto 2026, 15:56