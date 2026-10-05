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I nuovi Vigili del Fuoco assegnati al Comando Provinciale di Arezzo

Dodici nuovi Vigili del Fuoco arrivano ad Arezzo: rafforzato il dispositivo provinciale

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Dodici nuovi Vigili del Fuoco arrivano ad Arezzo: rafforzato il dispositivo provinciale

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha accolto oggi ufficialmente 12 nuovi Vigili del Fuoco, assegnati al termine del 102° corso di formazione professionale.

I neo-assunti sono stati ricevuti dal Comandante e dai funzionari del Comando per le procedure di rito e il benvenuto istituzionale, prima della loro destinazione nelle diverse sedi della provincia.

L’arrivo del nuovo personale consentirà di rafforzare la capacità operativa sul territorio, con l’obiettivo di garantire una risposta sempre più tempestiva ed efficace negli interventi di soccorso tecnico urgente.

Un potenziamento che interessa direttamente la sicurezza della cittadinanza e la tutela del territorio aretino, attraverso una maggiore presenza di personale nelle strutture provinciali dei Vigili del Fuoco.

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