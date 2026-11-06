«Il tempo perso è denaro!». Un proverbio che mette fretta a tutti, tranne che a Bradi Pit. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, il bradipo resta appeso al suo ramo e si concede tutto il tempo del mondo. In fondo, di correre non se ne parla proprio.
Il tempo perso è denaro! Bradi Pit se la prende comoda
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Il tempo perso è denaro! Bradi Pit se la prende comoda
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