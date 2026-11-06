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Vignetta di Giuseppe Scapigliati: Bradi Pit appeso a un ramo nella foresta, con la scritta «Il tempo perso è denaro!»
«Il tempo perso è denaro!», vignetta di Giuseppe Scapigliati con Bradi Pit.

Il tempo perso è denaro! Bradi Pit se la prende comoda

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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Giuseppe Scapigliati

Il tempo perso è denaro! Bradi Pit se la prende comoda

Vignetta di Giuseppe Scapigliati: Bradi Pit appeso a un ramo nella foresta, con la scritta «Il tempo perso è denaro!»

«Il tempo perso è denaro!». Un proverbio che mette fretta a tutti, tranne che a Bradi Pit. Nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati, il bradipo resta appeso al suo ramo e si concede tutto il tempo del mondo. In fondo, di correre non se ne parla proprio.

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Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.

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