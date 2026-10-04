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Arezzo a colori: quando il panorama urbano finisce dentro i cassonetti

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Arezzo a colori: quando il panorama urbano finisce dentro i cassonetti

In redazione sono arrivate ventuno fotografie scattate in diversi punti di Arezzo. Il filo conduttore non è difficile da individuare: cassonetti, gabinetti chimici, contenitori e postazioni per la raccolta dei rifiuti, ripresi insieme agli scorci della città.

Non conosciamo il messaggio preciso che l’autore abbia voluto affidare alle immagini. Forse una documentazione, forse una provocazione, forse semplicemente il desiderio di mostrare quanto questi elementi siano ormai parte del paesaggio urbano. Di certo, messi tutti in fila, fanno un certo effetto.

Le postazioni compaiono accanto a palazzi, mura, strade residenziali, edifici pubblici e scorci riconoscibili. In alcuni casi il contrasto è quasi involontariamente scenografico: pietra, architetture storiche e, in primo piano, la tavolozza completa della raccolta differenziata.

Dal centro alle zone più periferiche, Arezzo scopre così una nuova cromia urbana: marrone, giallo, blu, verde e grigio. Altro che città d’arte: a giudicare da queste immagini, siamo entrati nel periodo cromatico della differenziata.

La domanda, naturalmente, non è se i contenitori servano. Servono. Il punto è un altro: quanto incidono sul paesaggio urbano e quanto conta il modo in cui vengono collocati? È qui che le fotografie diventano più interessanti del semplice inventario dei bidoni.

La fotogalleria raccoglie una selezione delle immagini inviate alla redazione.

Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 1
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 2
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 3
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 4
Gabinetti chimici
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 5
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 6
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 7
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 8
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 9
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 10
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 11
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 12
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 13
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 14
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.
Cassonetti e postazioni per la raccolta dei rifiuti ad Arezzo - foto 15
Una delle postazioni per la raccolta dei rifiuti fotografate in diversi punti di Arezzo.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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