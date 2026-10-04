Oroscopo 5–11 ottobre 2026: il destino non risponde

La settimana dal 5 all’11 ottobre 2026 mette i dodici segni davanti alle abitudini che difendono con più convinzione. Fare la fila, accettare un complimento, distinguere un fatto da una voce: prove durissime, per le quali l’umanità chiede subito un’esenzione. Nell’oroscopo de L’Ortica le stelle osservano e prendono appunti. Se cercate un alibi cosmico, accomodatevi: il destino risponde appena finisce la pausa.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La vostra settimana comincia in fila, dove scoprirete una forma di vita sconosciuta: qualcuno che ha fretta quanto voi. Non serve guardare l’orologio con violenza, non è un telecomando. Sul lavoro una risposta lenta non equivale a una provocazione personale. In amore, se chiedete «che hai?» e dopo due secondi rispondete al posto del partner, state facendo un monologo con le detrazioni per la coppia.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: sospirare per far avanzare la coda.

Voto: 7, chiamati appena smettete di protestare.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Avete comprato l’abbigliamento per rimettervi in forma e ora attendete che faccia effetto da solo. Le scarpe nuove lavorano bene, ma soltanto se contengono piedi in movimento. A tavola nessun processo: gustatevi ciò che scegliete senza intitolargli una confessione. Nel fine settimana una passeggiata in centro farà bene anche all’umore. Il tragitto dal divano al frigorifero, purtroppo, non è ancora riconosciuto come disciplina olimpica.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: allenare soltanto il senso di colpa.

Voto: 8, riscaldamento finalmente iniziato.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Vi arriva una notizia incompleta e in pochi minuti diventa «pare», poi «si sa», infine «me l’ha detto uno che c’era». Prima di distribuirla come il pane, trovate almeno un fatto intero. Sul lavoro la curiosità funziona, il pettegolezzo travestito da aggiornamento molto meno. In amore una domanda vale più di una voce raccolta al bar: anche ad Arezzo l’autorevolezza non si misura dal numero di caffè consumati.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: citare il cugino di una fonte attendibile.

Voto: 6 e mezzo, rettifica in preparazione.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cambio di stagione vi trasforma in direttori del clima domestico. Una finestra aperta diventa un affronto, una coperta spostata un atto ostile. Provate a negoziare il termostato senza tirare in ballo tutta la storia della relazione. Al lavoro cercate un ambiente sereno, ma ricordate che il collega non può indovinare la vostra temperatura ideale. Un po’ di calore umano funziona meglio di tre strati di risentimento.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: confondere uno spiffero con un tradimento.

Voto: 7 e mezzo, temperatura percepita variabile.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Pubblicate una foto e controllate le reazioni con la solennità di chi attende lo scrutinio. Chi non mette il cuoricino potrebbe essere impegnato, non necessariamente all’opposizione. Questa settimana vi fa bene fare qualcosa di bello senza annunciarlo in anticipo. In amore il momento migliore rischia di passarvi davanti mentre cercate la luce giusta. Godetevelo: per una volta la testimonianza dei presenti basta.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: chiedere se hanno visto il post mentre vi stanno salutando.

Voto: 8, consenso senza sondaggio.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per acquistare un oggetto da dodici euro avete letto trentasei recensioni, confrontato quattro materiali e individuato un difetto segnalato a Singapore. L’oggetto servirà a risparmiare tempo: magari cominciate dalla scelta. Sul lavoro la verifica è utile finché non diventa il lavoro intero. Nei rapporti lasciate perdere le stelline: una persona non è un prodotto da restituire perché la conversazione non corrispondeva alla scheda tecnica.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: leggere le recensioni delle recensioni.

Voto: 7, spedizione dopo l’istruttoria.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Provate un vestito e la domanda «come mi sta?» apre una consultazione con amici, commessi e un passante privo di delega. Vestitevi per stare bene, non per ottenere una maggioranza qualificata. In settimana qualcuno apprezzerà una vostra scelta personale, purché riusciate a farla senza chiedere prima il permesso. In amore siete affascinanti anche senza costruire la versione di voi che pensate possa piacere di più.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: cambiare personalità insieme alla giacca.

Voto: 8, approvati da voi stessi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Vi fanno un complimento e voi aspettate il preventivo. A volte «hai fatto bene» significa proprio quello, senza prestiti da concedere o favori da restituire. Accettatelo, dite grazie e osservate il raro spettacolo di una conversazione che finisce in pace. Sul lavoro il vostro valore sarà più evidente se smettete di nasconderlo dietro una battuta velenosa. In amore concedetevi un piacere semplice: non tutto deve avere una seconda lettura.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: chiedere «che ti serve?» dopo un apprezzamento.

Voto: 8 e mezzo, guardia abbassata di un centimetro.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vi vantate di dire sempre ciò che pensate. Il resto dell’umanità vi chiede soltanto di pensarlo qualche secondo prima. Un’osservazione sincera può aiutare; lanciata durante una cena davanti a tutti diventa intrattenimento a spese altrui. Questa settimana il tatto vi farà ottenere più risultati della frase definitiva. In amore non chiamate «ironia» qualsiasi cosa costringa il partner a passare il dessert in silenzio.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: iniziare con «senza offesa» e proseguire con metodo.

Voto: 7, sincerità con freni nuovi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Siete bravissimi a riconoscere un affare, meno a capire quando state comprando qualcosa soltanto perché costa meno. Il risparmio del quaranta per cento su un oggetto inutile lascia comunque un sessanta per cento di pentimento. Sul lavoro fate una richiesta concreta invece di aspettare che qualcuno premi la vostra silenziosa resistenza. In coppia dividete le spese, se volete, ma evitate di mettere a conguaglio anche le carezze.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: considerare un’offerta una necessità.

Voto: 7 e mezzo, scontrino senza medaglia.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Avete una soluzione per migliorare la città e siete pronti a illustrarla per quaranta minuti. Cominciate da una cosa piccola, comprensibile e fattibile: ad esempio non lasciare il vostro ostacolo sul marciapiede mentre denunciate quelli degli altri. La coerenza è meno fotogenica di una rivoluzione, ma fa più strada. In amore una proposta concreta batte un manifesto sul futuro della coppia. Il futuro, intanto, vorrebbe sapere chi passa a prendere il pane.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: pretendere civiltà con la macchina lasciata «un attimino».

Voto: 8, primo passo a terra.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Un video vi promette di cambiare la vita con cinque abitudini e una sveglia alle cinque. Voi siete arrivati alla terza frase motivazionale, poi avete chiesto altri dieci minuti. Non occorre reinventarvi: fate una cosa che rimandate, anche minuscola. Sul lavoro una frase chiara vi aiuta più di un quaderno pieno di intenzioni. In amore dite «mi va di vederti»: il cosmo può occuparsi tranquillamente del resto.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: comprare un altro corso per imparare a cominciare.

Voto: 8, illuminazione dopo colazione.

Il consiglio della settimana è provare almeno una volta a fare ciò che pretendete dagli altri. Le stelle sanno che è una proposta radicale, soprattutto prima del secondo caffè. Se vi riesce, festeggiate senza aprire una campagna per spiegarlo al quartiere. Noi ci rivediamo domenica prossima: voi, nel frattempo, cercate di non assegnarvi dieci in educazione dopo aver saltato la fila.

Immagine di copertina generata con intelligenza artificiale.