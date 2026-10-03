Castiglion Fibocchi, la Festa della Madonna del Rosario tra tradizione, collezioni e sapori

Castiglion Fibocchi celebra la Festa della Madonna del Rosario, in programma dal 3 al 5 ottobre 2026 alla Chiesa della Compagnia.
La giornata inaugurale ha riunito cittadini, visitatori e rappresentanti istituzionali tra le vie del paese e gli spazi della chiesa, dove è stata allestita una mostra vintage dedicata a collezioni di vario genere. Accanto alla parte religiosa e alla memoria degli oggetti di un tempo, spazio anche ai sapori della tradizione con la degustazione di vinsanto e cantuccini.
Le fotografie raccontano l’atmosfera della festa: il taglio del nastro, gli allestimenti, le raccolte esposte, gli stand e i momenti di incontro nel centro di Castiglion Fibocchi.
Una festa di paese nel senso più autentico del termine: devozione, curiosità, tradizioni e quella capacità tutta toscana di mettere insieme una mostra, un bicchiere di vinsanto e mezza comunità nel giro di pochi metri.
La fotogalleria della Festa della Madonna del Rosario.
A Caprese Michelangelo cinque auto sono rimaste con gli pneumatici forati dopo il ritrovamento di chiodi nell’asfalto della Faggeta. Intanto dal Casentino riaffiorano testimonianze social su episodi simili: tra fatti verificati, racconti da controllare e una guerra del porcino che sta diventando sempre meno folcloristica.