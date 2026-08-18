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Ferito nella zona impervia di Antria, lo salva Drago

L’infortunato, raggiunto in una zona difficilmente accessibile, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo

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Ferito nella zona impervia di Antria, lo salva Drago

L’infortunato, raggiunto in una zona difficilmente accessibile, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio in località Antria, dopo la richiesta di soccorso arrivata dalla centrale operativa del 118 per una persona ferita in una zona impervia.

Le squadre hanno raggiunto e individuato l’infortunato, che presentava una ferita a un arto inferiore. La persona è stata assistita e stabilizzata congiuntamente dal personale dei Vigili del Fuoco e dai sanitari.

Considerate le difficoltà per il trasporto via terra, è stato attivato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha recuperato il ferito e lo ha trasferito all’ospedale San Donato di Arezzo per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 20.

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