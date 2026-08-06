Tre incidenti in poco più di un giorno: grave una donna alla Chiassa

Tre incidenti stradali in poco più di ventiquattr’ore tra Arezzo e la Valdichiana. L’episodio più grave si è verificato oggi pomeriggio sulla strada regionale 71, in località Chiassa Superiore, dove un’automobile si è ribaltata.

L’allarme al 118 è scattato alle 16.30. La conducente, una donna di 64 anni, aveva perso il controllo della vettura ed era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco di Arezzo, intervenuti sul posto insieme ai sanitari, hanno provveduto a liberare la donna dal mezzo ribaltato. Dopo le prime cure, la 64enne è stata trasferita in codice 3 all’ospedale di Siena.

Per il trasporto è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, l’auto infermieristica di Arezzo, i vigili del fuoco e la Polizia locale, incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente resta in corso di accertamento.

Donna ferita tra Pieve al Toppo e Alberoro

Il primo dei due incidenti avvenuti ieri, mercoledì 5 agosto, si era verificato lungo la strada provinciale 327, nel tratto compreso tra Pieve al Toppo e Alberoro.

La centrale del 118 era stata attivata alle 12.13 per un incidente automobilistico. Una donna di 54 anni era stata soccorsa e trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto erano intervenuti l’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Scontro tra moto e auto nel sottopasso di via Amendola

Poco più tardi, alle 12.42, un secondo incidente si era verificato ad Arezzo, nel sottopasso di via Amendola.

Nello scontro erano rimasti coinvolti una motocicletta e un’automobile. Il motociclista, un uomo di 62 anni, era stato soccorso e trasferito in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente erano intervenute l’auto infermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Rossa e le forze dell’ordine.

Il bilancio delle ultime ore è quindi di tre persone ferite, con la situazione più seria registrata oggi alla Chiassa Superiore.

Tre episodi distinti e, al momento, senza collegamenti tra loro, che riportano però l’attenzione sulla sicurezza lungo le strade cittadine e provinciali. Perché la cronaca corre spesso più veloce delle automobili, ma sarebbe preferibile che almeno queste ultime rallentassero.