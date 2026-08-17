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Gamurrini, ferie da imperatore: tra ruspa e flessibile, la rotatoria ora trema

Il vicesindaco si riprende tra olivi, scintille e pala meccanica. Sui social scattano gli auguri, le battute e l’immancabile richiamo alla rotatoria di via Fiorentina

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gamurrini, ferie da imperatore: tra ruspa e flessibile, la rotatoria ora trema

Il vicesindaco si riprende tra olivi, scintille e pala meccanica. Sui social scattano gli auguri, le battute e l’immancabile richiamo alla rotatoria di via Fiorentina

Altro che sdraio, cocomero e infradito. Per augurare buon Ferragosto agli aretini, il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha pubblicato un video intitolato “Le mie ferie dell’imperatore”, nel quale compare prima tra gli olivi, poi alle prese con il flessibile e infine alla guida di una pala meccanica.

Un Ferragosto operaio, insomma. O almeno un Ferragosto montato come il trailer di “Fast & Furious – edizione Valdichiana”: occhiali da sole, scintille, motori e terra da spostare.

Il messaggio era semplice: “Buon Ferragosto a tutti”. Ma sui social, si sa, basta mettere in moto una ruspa e gli aretini iniziano subito a progettare opere pubbliche.

Il commento più centrato è quello di Giuseppe Joseph Boncompagni:
“Con la ruspa, se te ce metti te, per Natale è pronta la rotatoria de via Fiorentina”.

Una proposta che potrebbe perfino abbreviare qualche conferenza dei servizi: Gamurrini sale sul mezzo la mattina, sistema due cordoli prima di pranzo e nel pomeriggio inaugura personalmente.

Tra i commenti arrivano molti auguri, qualche “Alla grandissima”, un incredulo “Non ci posso credere” e anche una stoccata ben più pesante, con il paragone alle vecchie immagini propagandistiche del Duce nei campi. Il vicesindaco, però, aveva già provveduto a mettere le mani avanti definendo da solo le proprie ferie “dell’imperatore”.

Insomma, il video ha ottenuto il risultato: gli auguri sono arrivati, il pubblico ha commentato e la ruspa è diventata immediatamente materiale politico. Ad Arezzo basta poco: un amministratore su un mezzo da lavoro e per qualche secondo sembra davvero che la viabilità possa essere sistemata entro Natale.

Non sappiamo quale Natale, naturalmente.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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