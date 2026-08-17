Gamurrini, ferie da imperatore: tra ruspa e flessibile, la rotatoria ora trema

Altro che sdraio, cocomero e infradito. Per augurare buon Ferragosto agli aretini, il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha pubblicato un video intitolato “Le mie ferie dell’imperatore”, nel quale compare prima tra gli olivi, poi alle prese con il flessibile e infine alla guida di una pala meccanica.

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Un Ferragosto operaio, insomma. O almeno un Ferragosto montato come il trailer di “Fast & Furious – edizione Valdichiana”: occhiali da sole, scintille, motori e terra da spostare.

Il messaggio era semplice: “Buon Ferragosto a tutti”. Ma sui social, si sa, basta mettere in moto una ruspa e gli aretini iniziano subito a progettare opere pubbliche.

Il commento più centrato è quello di Giuseppe Joseph Boncompagni:

“Con la ruspa, se te ce metti te, per Natale è pronta la rotatoria de via Fiorentina”.

Una proposta che potrebbe perfino abbreviare qualche conferenza dei servizi: Gamurrini sale sul mezzo la mattina, sistema due cordoli prima di pranzo e nel pomeriggio inaugura personalmente.

Tra i commenti arrivano molti auguri, qualche “Alla grandissima”, un incredulo “Non ci posso credere” e anche una stoccata ben più pesante, con il paragone alle vecchie immagini propagandistiche del Duce nei campi. Il vicesindaco, però, aveva già provveduto a mettere le mani avanti definendo da solo le proprie ferie “dell’imperatore”.

Insomma, il video ha ottenuto il risultato: gli auguri sono arrivati, il pubblico ha commentato e la ruspa è diventata immediatamente materiale politico. Ad Arezzo basta poco: un amministratore su un mezzo da lavoro e per qualche secondo sembra davvero che la viabilità possa essere sistemata entro Natale.

Non sappiamo quale Natale, naturalmente.