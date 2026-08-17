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Castiglion Fiorentino s’è messo la brillantina: il Vintage Festival in foto

Fotografie di Felice Rogialli
Auto americane, abiti d’epoca, mercatini, vinili e rock’n’roll: volti, colori e curiosità dei quattro giorni che hanno riportato Castiglion Fiorentino negli anni Cinquanta e Sessanta

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Castiglion Fiorentino s’è messo la brillantina: il Vintage Festival in foto

Fotografie di Felice Rogialli
Auto americane, abiti d’epoca, mercatini, vinili e rock’n’roll: volti, colori e curiosità dei quattro giorni che hanno riportato Castiglion Fiorentino negli anni Cinquanta e Sessanta

Dal 13 al 16 agosto Castiglion Fiorentino ha cambiato decennio senza nemmeno chiedere il permesso all’anagrafe. Il centro storico si è riempito di auto e moto d’epoca, gonne svolazzanti, brillantina, vinili, concerti, balli swing e bancarelle capaci di far tornare giovane perfino il portafoglio.

Il Vintage Festival 2026 ha trasformato piazze e strade del paese in un grande set a cielo aperto, con spettacoli, DJ set, scuole di ballo e un mercato aperto ogni giorno dalle 17 a mezzanotte. Quattro giornate a ingresso libero nelle quali il presente s’è fatto da parte e gli anni Cinquanta e Sessanta si sono ripresi Castiglion Fiorentino.

Questa galleria fotografica racconta l’evento attraverso i suoi protagonisti: musicisti, ballerini, espositori, automobili americane, abiti ricercati e visitatori arrivati per passeggiare, curiosare o semplicemente farsi vedere. Perché al Vintage Festival anche andare a comprare un disco diventa una questione di stile.

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