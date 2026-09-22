Gamurrini alla lavagna: la rotatoria si apre, il semaforo «si spegne» ma resta acceso

Da oggi, martedì 22 settembre, all’incrocio tra via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro cambia la viabilità. A spiegarla agli aretini arriva il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, direttamente dalla rotatoria: indica le strade, segue le auto con lo sguardo e tiene una lezione che, per superare l’esame, andrà ripassata al volante.

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La regola principale è questa: non si svolta più a sinistra da via Tarlati verso via Buonconte da Montefeltro, né da via Buonconte verso via Tarlati. Cambia anche il senso di marcia di via Pietramala. Chi era abituato a fare la strada a memoria è pregato di riaccendere il cervello prima del navigatore.

Poi c’è il semaforo. Nel video Gamurrini annuncia che finalmente viene «spento». In realtà, secondo il Comune, viene riprogrammato: il rosso scatterà alla chiamata dei pedoni. Più che spento, è stato trasferito al ricevimento studenti.

Alla rotatoria di via Buonconte i lavori non sono ancora finiti. Nei prossimi giorni è previsto un attraversamento pedonale rialzato vicino a via della Cella, per far rallentare le auto e rendere più sicuro il passaggio. Anche questo spicchio di strada, insomma, avrà presto la sua spiegazione alla lavagna.

L’obiettivo dichiarato è ridurre le code su via Tarlati. Il nuovo assetto è in prova: il Comune osserverà come va il traffico e potrà apportare correzioni. Gamurrini conclude con un «spero che siate contenti». Gli aretini risponderanno dopo l’ora di punta, appena avranno capito da che parte tornare.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.



Gamurrini spiega sul posto le modifiche alla viabilità tra via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro.