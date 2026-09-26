Arezzo Wave, Valenti rilancia: “Altro che informazioni mancanti, avevamo presentato nove proposte”

Era stato proposto anche un Forum sulle politiche giovanili, con amministratori e rappresentanti regionali e nazionali, dedicato a giovani, creatività e nuovi talenti.

Un altro capitolo riguardava “Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy”, progetto di formazione e residenza artistica già avviato, con l’ipotesi di lavorare alla nascita di un’Academy stabile ad Arezzo.

Nel progetto illustrato da Valenti figuravano inoltre la dimensione nazionale e internazionale di Arezzo Wave, attraverso l’Italian Music Office e le esperienze di Arezzo Wave Los Angeles e Londra, e un “Artist Kit” destinato ai finalisti, comprendente fotografie, interviste, riprese televisive, podcast e altri strumenti promozionali.

Ampio spazio sarebbe stato riservato anche alla memoria del festival.

Valenti ricorda infatti la proposta di una mostra sui quarant’anni di Arezzo Wave, costruita utilizzando un archivio di oltre 16mila fotografie e più di 600 ore di riprese televisive, con particolare attenzione alla storia aretina della manifestazione dal 1987 al 2006.

Alla mostra sarebbe stata collegata anche la presentazione del libro “Arezzo Wave Station”.

Sul tavolo, sempre secondo la ricostruzione di Valenti, c’era inoltre la realizzazione di un murale permanente dedicato ai quarant’anni del festival, per il quale era già stato coinvolto l’artista Ligama, oltre all’idea di una settimana di iniziative diffuse in città.

Mostra, murale, formazione, associazioni, artisti italiani e ospiti internazionali: non propriamente un Post-it con scritto “facciamo un concerto”.

Ed è proprio su questo punto che Valenti concentra la propria contestazione.

«La mail descriveva obiettivi, attività, destinatari e possibili forme di collaborazione», scrive, sostenendo che gli elementi forniti fossero sufficienti per esprimere una valutazione positiva o negativa sul progetto.

Il tono della lettera diventa poi molto più duro.

Valenti definisce un «falso pretesto» la motivazione della carenza di informazioni e parla di un modo «non corretto di relazionarsi con potenziali partner culturali».

Poi mette la questione nero su bianco: «Se quest’Amministrazione non vuole avere a che fare con Arezzo Wave e con le sue iniziative lo dica chiaro, lo motivi altrettanto chiaramente».

Secondo Valenti, se il Consiglio di amministrazione avesse effettivamente ritenuto insufficienti alcuni documenti o dettagli, avrebbe dovuto specificare quali fossero gli elementi mancanti, consentendo agli organizzatori di integrarli.

È questo, adesso, il nodo della vicenda.

Non più soltanto se il contributo sia stato concesso oppure no, decisione che compete evidentemente alla Fondazione, ma se gli elementi necessari per valutarlo fossero stati effettivamente trasmessi e, soprattutto, se eventuali carenze documentali fossero state indicate ad Arezzo Wave prima della decisione.

La versione della Fondazione Guido d’Arezzo è che mancassero gli elementi basilari per decidere.

La versione di Valenti è che progetti, obiettivi e possibili collaborazioni fossero stati illustrati già ad agosto e discussi attraverso precedenti interlocuzioni.

A questo punto la questione potrebbe essere risolta in maniera persino rivoluzionaria per una vicenda amministrativa: mettendo in fila i documenti.

La mail del 16 agosto, gli eventuali allegati, la richiesta formale di contributo, ciò che il Consiglio di amministrazione riteneva necessario e le eventuali comunicazioni con cui siano state richieste integrazioni.

Poi, magari, si scopre anche chi aveva ragione.

Per il momento una certezza c’è: per festeggiare quarant’anni Arezzo Wave aveva programmato musica, mostre, formazione, un murale e iniziative per i giovani.

Il dibattito cittadino, con encomiabile spirito creativo, ci ha aggiunto anche il genere epistolare.

Valenti aggiunge altri particolari alla propria ricostruzione.

In un successivo messaggio vocale inviato a L’Ortica, Valenti aggiunge altri particolari alla propria ricostruzione.

Il presidente di Arezzo Wave sostiene che la proposta relativa al murale fosse già stata trasmessa il 16 agosto e racconta che, nelle settimane successive, sarebbe stato inizialmente individuato uno spazio per realizzarlo, salvo poi ricevere a metà settembre la comunicazione che non ci sarebbe stato più tempo per procedere.

Valenti riferisce inoltre di un sopralluogo alla Galleria d’Arte Contemporanea per valutare la mostra dedicata ai quarant’anni di Arezzo Wave.

Secondo la sua ricostruzione, si sarebbe arrivati anche a individuare una possibile data: il 23 aprile, considerato il periodo più adatto per l’esposizione.

«Siamo andati a vedere la Galleria d’Arte Contemporanea», racconta Valenti, sostenendo che successivamente, al momento di concretizzare il progetto, le interlocuzioni si sarebbero interrotte.

È un ulteriore elemento che Valenti porta a sostegno della propria tesi: le proposte per il quarantennale, sostiene, non sarebbero state formulate all’ultimo momento, ma sarebbero state oggetto di confronti con l’Amministrazione già da agosto.

Nel vocale Valenti esprime anche giudizi molto duri sul comportamento della Fondazione e dell’Amministrazione e torna sul contributo economico richiesto, indicandolo in circa 15mila euro.

Su questo punto il presidente di Arezzo Wave mette a confronto la cifra con le dimensioni complessive del bilancio della Fondazione Guido d’Arezzo e sostiene che si sarebbe trattato di una quota marginale rispetto alle risorse complessive disponibili.

Al di là delle valutazioni personali espresse da Valenti, resta quindi una questione verificabile: quali interlocuzioni siano effettivamente avvenute tra agosto e settembre, quali proposte siano state formalmente ricevute e in quale momento sia stato comunicato che la documentazione non veniva considerata sufficiente.