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Futuro Nazionale ad Arezzo prepara il 2027: intanto il futuro è già tutto nell’organigramma

Romani confermato referente provinciale, Bufalini vice, Poponcini agli enti locali e Nannarelli a tesoreria e tesseramento. Il partito di Vannacci rivendica oltre 700 adesioni nell’Aretino.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Futuro Nazionale ad Arezzo prepara il 2027: intanto il futuro è già tutto nell’organigramma

Romani confermato referente provinciale, Bufalini vice, Poponcini agli enti locali e Nannarelli a tesoreria e tesseramento. Il partito di Vannacci rivendica oltre 700 adesioni nell’Aretino.

AREZZO – Le elezioni del 2027 sono ancora abbastanza lontane da permettere a un essere umano normale di occuparsi d’altro. La politica, fortunatamente, non soffre di questa limitazione.

Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, ha infatti messo a punto la nuova struttura provinciale aretina in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Cristiano Romani viene confermato referente provinciale, mentre Luca Bufalini diventa vice e assume anche la responsabilità della comunicazione. Insomma, uno parla, l’altro comunica che ha parlato: finalmente una macchina organizzativa completa.

La nuova struttura assegna a Sonia Nannarelli i ruoli di tesoriere e responsabile del tesseramento, mentre il consigliere comunale Aldo Poponcini, oggi nel gruppo misto a Palazzo Cavallo, si occuperà degli enti locali.

Completano l’organigramma Gianni Ibrogi, Domenico Nucci e Filippo Billi, mentre Elisa Novelli seguirà l’organizzazione.

Alcuni dei protagonisti non sono nuovi alla struttura vannacciana aretina. Romani era già coordinatore provinciale e Nannarelli aveva partecipato alla fase costituente nazionale; a giugno Futuro Nazionale dichiarava 480 tessere in città e provincia.

Poche settimane dopo il partito parlava già di circa 600 iscritti nell’Aretino e annunciava la volontà di presentarsi alle amministrative del 2027.

Adesso, secondo quanto riferito nel servizio che annuncia il nuovo organigramma, le adesioni avrebbero superato quota 700.

Una crescita che Futuro Nazionale porta con sé verso il 2027, anno nel quale nell’Aretino si voterà anche in diversi comuni.

I congressi interni, invece, arriveranno dopo le elezioni.

Prima si vota, poi si discute. Un metodo che, se applicato anche al ristorante, consentirebbe di ordinare il conto prima di sapere cosa abbiamo mangiato.

Nel frattempo l’organigramma c’è, gli incarichi pure e il futuro, almeno sulla carta, è stato diligentemente protocollato.

Del resto chiamarsi Futuro Nazionale comporta delle responsabilità: non puoi mica arrivare al futuro impreparato.

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Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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