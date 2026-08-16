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Lignano, prende fuoco il fotovoltaico e le fiamme si allargano al bosco

Sul posto cinque vigili del fuoco con due mezzi e l’elicottero Drago. Impegnati nelle operazioni anche il personale regionale dell’AIB e gli elicotteri della Regione Toscana

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Lignano, prende fuoco il fotovoltaico e le fiamme si allargano al bosco

Sul posto cinque vigili del fuoco con due mezzi e l’elicottero Drago. Impegnati nelle operazioni anche il personale regionale dell’AIB e gli elicotteri della Regione Toscana

Un incendio ha interessato nel pomeriggio un impianto fotovoltaico in località Lignano, nel territorio aretino. Le fiamme si sono successivamente propagate alla vegetazione e al bosco circostante, rendendo necessario un intervento congiunto da terra e dall’alto.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha inviato sul posto una squadra composta da cinque operatori, affiancata da due mezzi. Alle operazioni di spegnimento ha partecipato anche l’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

L’intervento si è concentrato sia sull’impianto fotovoltaico sia sull’incendio boschivo sviluppatosi nelle immediate vicinanze.

A supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche gli operatori dell’organizzazione regionale antincendi boschivi, l’AIB, e gli elicotteri messi a disposizione dalla Regione Toscana.

Al momento non sono state comunicate le cause dell’incendio né l’eventuale entità dei danni. Non risultano inoltre informazioni circa persone coinvolte.

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