Mongolfiere sulla Valdichiana: Castiglion Fiorentino si sveglia col naso all’insù

A Castiglion Fiorentino questa mattina bastava alzare gli occhi. E, per una volta, non per controllare se stava arrivando qualche altra tegola.

Sono decollate le mongolfiere del 36° Campionato Italiano di Mongolfiera e della 2ª Tuscany Cup – Città di Castiglion Fiorentino, manifestazione in programma dal 30 settembre al 3 ottobre con base all’Aviosuperficie Serristori.

Diciotto piloti italiani e internazionali sono impegnati in sette voli di gara nei cieli della Valdichiana, trasformando per qualche ora campagne, strade e tetti in uno scenario decisamente meno ordinario del solito.

Le immagini raccontano il primo volo della manifestazione: palloni aerostatici di ogni colore sospesi sopra Castiglion Fiorentino e la valle, alcuni così bassi da diventare per qualche minuto parte del paesaggio quotidiano.

Il programma proseguirà fino a sabato 3 ottobre. Venerdì 2 e sabato 3, dalle 17 alle 20, sono previsti anche voli vincolati aperti al pubblico all’Aviosuperficie Serristori, condizioni meteorologiche permettendo.

Ecco la nostra galleria fotografica.