Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 9, 2026
Incendio nella notte a San Giovanni Valdarno: distrutti annessi agricoli, salvato un cane

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco nel Valdarno per un vasto rogo in un’area rurale

Redazione
By Redazione

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato alcuni annessi agricoli nel territorio di San Giovanni Valdarno.

Le fiamme hanno coinvolto diverse strutture rurali al cui interno erano custodite macchine agricole e varie attrezzature da lavoro. L’incendio, propagatosi rapidamente, ha interessato l’intera area, rendendo necessario l’intervento di più squadre provenienti da Montevarchi, Arezzo, Figline Valdarno e Prato.

Dopo un lungo lavoro di contenimento e spegnimento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Durante le operazioni è stato inoltre tratto in salvo un cane che si trovava all’interno delle capanne coinvolte dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Gli annessi agricoli interessati risultano però completamente distrutti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

