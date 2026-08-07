Auto in fiamme a Loro Ciuffenna, il fuoco si allarga alla vegetazione

Incendio in località Trevane: intervengono Vigili del Fuoco e squadra antincendio boschivo. Nessuna persona è rimasta coinvolta
Un’autovettura è andata a fuoco nel pomeriggio in località Trevane, nel comune di Loro Ciuffenna, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Le fiamme sviluppatesi dal veicolo non si sono limitate alla carrozzeria, ma hanno interessato anche la vegetazione circostante, con il rischio che l’incendio potesse estendersi ulteriormente, eventualità che in agosto non è propriamente una prospettiva da accogliere con entusiasmo.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, affiancata da una squadra antincendio boschivo, impegnata nelle operazioni sulla vegetazione coinvolta dalle fiamme.
L’incendio è stato affrontato senza conseguenze per le persone: nessuno è rimasto coinvolto né ferito.
Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo dell’autovettura.