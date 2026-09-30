Arezzo, torna il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli: domenica 4 ottobre a Mulinelli

Domenica 4 ottobre torna ad Arezzo il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli, giunto alla quindicesima edizione. L’appuntamento, organizzato dalla ASD Scuderia Pan negli impianti di Mulinelli, coinvolgerà bambini e ragazzi in una giornata dedicata ai cavalli, ai colori dei Quartieri e alla tradizione della Giostra del Saracino.

Bambini e pony alla Scuderia Pan durante il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Arezzo e organizzata dal centro ippico affiliato FISE e CONI, prenderà il via alle 10.30 con la consegna dei foulard ai giovani concorrenti da parte dei Quartieri della Giostra del Saracino.

A seguire è prevista una gimkana in sella a pony e cavalli. Nel pomeriggio, alle 15, spazio alla mini Giostra: bambini e ragazzi saranno divisi in base al Quartiere del cuore e la prova sarà preceduta da una breve sfilata.

I colori dei Quartieri della Giostra del Saracino accompagnano i giovanissimi concorrenti del Trofeo Memorial Carlo Fardelli.

La giornata si concluderà alle 17 con la premiazione. Al Quartiere vincitore sarà consegnato il trofeo realizzato da Francesco Conti.

Al Trofeo partecipano anche bambini e ragazzi con disabilità, in un contesto pensato per favorire condivisione e integrazione. Negli anni la manifestazione ha potuto contare sulla collaborazione dei Quartieri della Giostra, dell’amministrazione comunale e del CONI.

Il Memorial Carlo Fardelli conferma così una formula ormai consolidata: avvicinare i più giovani al mondo del cavallo e alla tradizione aretina della Giostra, trasformando per un giorno Mulinelli in una piccola Piazza Grande. Con una differenza non proprio trascurabile: qui il bersaglio conta, ma prima ancora conta esserci e partecipare.