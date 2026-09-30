HomeCronacheFatti di cronacaEsce a funghi con il nipote, 80enne trovata morta: recuperata dai Vigili...
Vigili del Fuoco e soccorritori durante l’intervento a Badia Prataglia nel comune di Poppi
I soccorsi intervenuti nella zona di Badia Prataglia per la caduta di una donna in area boschiva.

Esce a funghi con il nipote, 80enne trovata morta: recuperata dai Vigili del Fuoco

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Esce a funghi con il nipote, 80enne trovata morta: recuperata dai Vigili del Fuoco

  1. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Sansepolcro sono stati impegnati nella serata di ieri nelle ricerche di una donna di 80 anni, uscita insieme al nipote alla ricerca di funghi.

La donna è stata purtroppo ritrovata senza vita dai familiari che stavano partecipando alle ricerche. La zona delle ricerche e del ritrovamento è quella della Strada della Montagna, a pochi chilometri da Sansepolcro.

Successivamente è intervenuto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei Vigili del Fuoco per procedere al recupero della salma.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’emergenza sanitaria, che ha constatato il decesso.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Bibbiena, 70enne muore dopo una profonda ferita alla gamba: indagini in corso, moglie iscritta nel registro degli indagati
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Tetto agli studenti stranieri, ACB: «Non guardiamo il passaporto, ma chi ha davvero bisogno di sostegno»

Redazione -
Nel dibattito sul possibile riequilibrio della presenza degli studenti stranieri nelle classi di Arezzo interviene anche ACB Social Inclusion, associazione che da anni lavora...

Funghi, parte la stagione e rispunta la guerra del bosco: tra razzie, gomme bucate e porcini da esibire sui social

Satira civica Gino Perticai -

Via Fiorentina, miracolo del weekend: i ristori resuscitano dopo essere morti in Consiglio

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕