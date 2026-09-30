Esce a funghi con il nipote, 80enne trovata morta: recuperata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Sansepolcro sono stati impegnati nella serata di ieri nelle ricerche di una donna di 80 anni, uscita insieme al nipote alla ricerca di funghi.

La donna è stata purtroppo ritrovata senza vita dai familiari che stavano partecipando alle ricerche. La zona delle ricerche e del ritrovamento è quella della Strada della Montagna, a pochi chilometri da Sansepolcro.

Successivamente è intervenuto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei Vigili del Fuoco per procedere al recupero della salma.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’emergenza sanitaria, che ha constatato il decesso.