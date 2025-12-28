Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e auto in fiamme ad Anghiari

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, impegnati oggi in due distinti interventi nel territorio provinciale.

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 12 nel Comune di Arezzo, in Viale Dante, per un principio di incendio all’interno di una civile abitazione. Le fiamme hanno interessato la cappa di aspirazione fumi del piano cottura. La squadra della sede centrale è intervenuta tempestivamente, riuscendo a evitare l’estensione del fuoco ad altri arredi. Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad areare l’appartamento, invaso dal fumo, e a mettere in sicurezza la cucina e gli impianti. Le tre persone residenti sono risultate illese.

Nel primo pomeriggio, un secondo intervento ha richiesto l’impiego dei soccorritori nel Comune di Anghiari, in località Scheggia, lungo la Strada Provinciale 43, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme, che hanno coinvolto anche circa 800 metri quadrati di sottobosco adiacente. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

A causa dell’incendio, la viabilità è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Subbiano per la gestione della sicurezza e del traffico.