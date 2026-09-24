Arezzo riscopre le radici: 10mila euro in quattro, al quarto resta un millino

Il Comune di Arezzo ha scelto i quattro progetti che riceveranno i contributi del bando dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali e della memoria storica.

L’obiettivo dichiarato è importante: promuovere l’identità cittadina, tramandare la cultura locale, sostenere manifestazioni, percorsi formativi e iniziative capaci di raccontare Arezzo e le sue radici.

Il budget, invece, è più facile da tramandare a memoria: 10mila euro in tutto.

Da dividere in quattro.

Il primo progetto classificato riceverà 4.000 euro, il secondo 3.000, il terzo 2.000 e il quarto 1.000 euro.

Insomma, le radici aretine saranno anche profonde, ma quando si arriva al fondo del portafoglio bisogna scavare con cautela.

I quattro progetti selezionati sono “Arezzo lascia il segno!”, presentato da Arte & Co. Scienza; “Voci di Arezzo. Ottava Rima, Vernacolo e Teatro Popolare”, della Fondazione Thevenin; “Tradizioni in movimento. Le 1.000 anime di una città”, degli Sbandieratori di Arezzo; e “Francesco Redi: a Natale la scienza del Seicento è per tutti”, dell’associazione culturale Il Mondo in Casa.

Le iniziative si svolgeranno dal primo ottobre al 31 dicembre 2026.

Dal Comune spiegano che il bando vuole sostenere la partecipazione civica e la conservazione della memoria e della cultura immateriale della città.

Missione certamente ambiziosa.

Con mille euro per il quarto classificato, diciamo che la cultura immateriale rischia di essere la parte più finanziata del progetto.

Niente da eccepire sui quattro vincitori, naturalmente: ogni contributo può essere utile e le associazioni sanno bene quanto sia complicato organizzare eventi, iniziative e attività culturali facendo quadrare i conti.

È proprio per questo che la cifra complessiva salta all’occhio.

Diecimila euro per quattro progetti destinati a raccontare tradizioni, storia, vernacolo, cultura popolare e identità cittadina.

Arezzo custodisce dunque gelosamente le proprie radici.

Possibilmente a basso consumo.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.