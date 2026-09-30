Arezzo, incidente in via Calamandrei e incendio a Farneta: minorenne in codice rosso

Due distinti interventi hanno impegnato i soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, nell’Aretino.

Alle 13.39 il 118 è intervenuto in via Piero Calamandrei, ad Arezzo, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenute l’auto infermierizzata, un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, la polizia locale e l’elisoccorso Pegaso 1.

Un minorenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, dopo la valutazione effettuata dal medico dell’elisoccorso.

Poco dopo, intorno alle 14, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti in località La Rota di Farneta per un incendio che ha interessato alcuni annessi agricoli utilizzati come legnaia.

Le fiamme si sono successivamente propagate anche ad alcuni alberi nelle vicinanze.

Sette i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Non risultano persone coinvolte nell’incendio.