Pera Toons, la fila arriva fuori dalla Feltrinelli: ad Arezzo per una volta si fa la coda per leggere

Ad Arezzo, sabato 17 ottobre, davanti alla Feltrinelli di via Garibaldi si è formata una fila per incontrare Pera Toons, il fumettista aretino Alessandro Perugini diventato un fenomeno nazionale grazie ai suoi libri, alle battute e ai giochi di parole.

L’occasione era il firmacopie del nuovo volume Miss Kappa da ridere, pubblicato da Tunué. Il pomeriggio era organizzato in diverse fasce orarie per accogliere i lettori. Un video pubblicato su Facebook da un profilo esterno alla redazione mostra persone in attesa all’esterno della libreria. Non disponiamo di un conteggio verificato dei partecipanti.

E così, per una volta, ad Arezzo si è fatta la fila davanti a una libreria. Non per pagare una bolletta, non per un certificato e nemmeno per protestare contro qualche divieto di sosta. Per incontrare un autore e farsi firmare un libro.

Il video della fila, pubblicato su Facebook

Di seguito il reel originale, incorporato tramite il player di Facebook. Il filmato non è stato realizzato da L’Ortica.

Se il video incorporato non si apre, puoi guardarlo direttamente su Facebook.

Pera Toons ha trasformato freddure, enigmi e fumetti in un successo editoriale capace di coinvolgere soprattutto bambini e ragazzi. Ed è proprio questo l’aspetto più curioso della giornata: un autore della città che richiama lettori nella sua Arezzo.

In un’epoca nella quale si ripete continuamente che i ragazzi non leggono più, vedere persone in attesa davanti a una libreria è una risposta piuttosto concreta. Certo, ognuno potrà discutere se le freddure di Pera Toons facciano ridere davvero o siano talmente tremende da diventare irresistibili.

Ad Arezzo siamo abituati alle code nel traffico, agli sportelli e alle casse dei supermercati. Una fila davanti a una libreria, ogni tanto, è una bella notizia.

Anche se dentro c’è uno che campa raccontando barzellette peggiori di quelle dello zio al pranzo di Natale.