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Lettori in fila davanti alla Feltrinelli di Arezzo per il firmacopie di Pera Toons
La fila davanti alla Feltrinelli di via Garibaldi ad Arezzo per il firmacopie di Pera Toons, sabato 17 ottobre 2026. Fotogramma tratto da un video pubblicato su Facebook.

Pera Toons, la fila arriva fuori dalla Feltrinelli: ad Arezzo per una volta si fa la coda per leggere

Il fumettista aretino Alessandro Perugini incontra i lettori alla Feltrinelli di via Garibaldi per il firmacopie di “Miss Kappa da ridere”. Un reel pubblicato su Facebook mostra la fila all’esterno.

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Pera Toons, la fila arriva fuori dalla Feltrinelli: ad Arezzo per una volta si fa la coda per leggere

Il fumettista aretino Alessandro Perugini incontra i lettori alla Feltrinelli di via Garibaldi per il firmacopie di “Miss Kappa da ridere”. Un reel pubblicato su Facebook mostra la fila all’esterno.

Ad Arezzo, sabato 17 ottobre, davanti alla Feltrinelli di via Garibaldi si è formata una fila per incontrare Pera Toons, il fumettista aretino Alessandro Perugini diventato un fenomeno nazionale grazie ai suoi libri, alle battute e ai giochi di parole.

L’occasione era il firmacopie del nuovo volume Miss Kappa da ridere, pubblicato da Tunué. Il pomeriggio era organizzato in diverse fasce orarie per accogliere i lettori. Un video pubblicato su Facebook da un profilo esterno alla redazione mostra persone in attesa all’esterno della libreria. Non disponiamo di un conteggio verificato dei partecipanti.

E così, per una volta, ad Arezzo si è fatta la fila davanti a una libreria. Non per pagare una bolletta, non per un certificato e nemmeno per protestare contro qualche divieto di sosta. Per incontrare un autore e farsi firmare un libro.

Il video della fila, pubblicato su Facebook

Di seguito il reel originale, incorporato tramite il player di Facebook. Il filmato non è stato realizzato da L’Ortica.

Se il video incorporato non si apre, puoi guardarlo direttamente su Facebook.

Pera Toons ha trasformato freddure, enigmi e fumetti in un successo editoriale capace di coinvolgere soprattutto bambini e ragazzi. Ed è proprio questo l’aspetto più curioso della giornata: un autore della città che richiama lettori nella sua Arezzo.

In un’epoca nella quale si ripete continuamente che i ragazzi non leggono più, vedere persone in attesa davanti a una libreria è una risposta piuttosto concreta. Certo, ognuno potrà discutere se le freddure di Pera Toons facciano ridere davvero o siano talmente tremende da diventare irresistibili.

Ad Arezzo siamo abituati alle code nel traffico, agli sportelli e alle casse dei supermercati. Una fila davanti a una libreria, ogni tanto, è una bella notizia.

Anche se dentro c’è uno che campa raccontando barzellette peggiori di quelle dello zio al pranzo di Natale.

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