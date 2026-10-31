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Incidente frontale a Manciano, Castiglion Fiorentino: due auto danneggiate e mezzi di soccorso
Le auto coinvolte nello scontro a Manciano. Foto Jonathan Barillari / Play Video.

Scontro frontale a Manciano, due feriti

Scontro frontale nella serata di sabato 31 ottobre nella zona di Manciano, vicino all'aviosuperficie Serristori. Due possibili feriti, uno trasportato alla Fratta in codice giallo.

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Scontro frontale a Manciano, due feriti

Scontro frontale nella serata di sabato 31 ottobre nella zona di Manciano, vicino all'aviosuperficie Serristori. Due possibili feriti, uno trasportato alla Fratta in codice giallo.

In aggiornamento. Un violento incidente stradale si è verificato  questa sera sabato 31 ottobre, intorno alle 19.50, nella zona di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente nei pressi dell’incrocio oltre l’aviosuperficie Serristori, in direzione Cesa.

Particolarmente ingenti i danni riportati dalle due vetture. Il SUV scuro presenta la parte anteriore pesantemente deformata, con paraurti e componenti meccaniche esposti. L’utilitaria bianca è invece finita nel campo a lato della carreggiata: nelle fotografie si notano danni alla carrozzeria e gli airbag attivati. Le immagini documentano le conseguenze dell’urto, ma non consentono di stabilire la velocità dei veicoli né la gravità delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario.

Il primo bilancio, ancora da verificare, parla di due persone ferite. Una sarebbe stata trasportata all’ospedale della Fratta in codice giallo, mentre per l’altra risultavano ancora in corso le valutazioni sanitarie. Non sono al momento disponibili conferme ufficiali sulle condizioni dei coinvolti o sulla dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento, in attesa di ulteriori riscontri.

SUV con la parte anteriore gravemente danneggiata dopo l'incidente di Manciano
Utilitaria bianca fuori strada dopo lo scontro frontale a Manciano
Vigili del fuoco e ambulanza intervenuti sul luogo dell'incidente a Manciano
Cartello stradale di Manciano nei pressi del luogo dell'incidente

Fotografie di Jonathan Barillari / Play Video.

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