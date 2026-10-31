Scontro frontale a Manciano, due feriti

In aggiornamento. Un violento incidente stradale si è verificato questa sera sabato 31 ottobre, intorno alle 19.50, nella zona di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente nei pressi dell’incrocio oltre l’aviosuperficie Serristori, in direzione Cesa.

Particolarmente ingenti i danni riportati dalle due vetture. Il SUV scuro presenta la parte anteriore pesantemente deformata, con paraurti e componenti meccaniche esposti. L’utilitaria bianca è invece finita nel campo a lato della carreggiata: nelle fotografie si notano danni alla carrozzeria e gli airbag attivati. Le immagini documentano le conseguenze dell’urto, ma non consentono di stabilire la velocità dei veicoli né la gravità delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario.

Il primo bilancio, ancora da verificare, parla di due persone ferite. Una sarebbe stata trasportata all’ospedale della Fratta in codice giallo, mentre per l’altra risultavano ancora in corso le valutazioni sanitarie. Non sono al momento disponibili conferme ufficiali sulle condizioni dei coinvolti o sulla dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento, in attesa di ulteriori riscontri.

Fotografie di Jonathan Barillari / Play Video.