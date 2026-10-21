HomeCronacheFatti di cronacaA1, 13 chili di droga nel bagagliaio: il viaggio finisce a Montepulciano...
Due agenti della Polizia Stradale di Arezzo dietro i pacchi di droga sequestrati durante un controllo sull'A1
Gli agenti della Polizia Stradale con gli involucri sequestrati durante l’operazione sull’A1.

A1, 13 chili di droga nel bagagliaio: il viaggio finisce a Montepulciano Ovest

La Polizia Stradale di Arezzo ferma un 36enne piemontese durante un controllo sull’Autostrada del Sole. Sequestrati oltre 13,7 chili di cannabinoidi. L’uomo è finito in carcere.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

A1, 13 chili di droga nel bagagliaio: il viaggio finisce a Montepulciano Ovest

La Polizia Stradale di Arezzo ferma un 36enne piemontese durante un controllo sull’Autostrada del Sole. Sequestrati oltre 13,7 chili di cannabinoidi. L’uomo è finito in carcere.

Un normale controllo sull’Autostrada del Sole si è trasformato in un sequestro di droga da oltre 13 chili. Protagonista un automobilista italiano di 36 anni, residente in Piemonte, fermato dalla Polizia Stradale di Arezzo nei pressi dell’area di servizio Montepulciano Ovest.

Erano circa le 12.15 dello scorso fine settimana quando una pattuglia ha intimato l’alt alla vettura. Fin qui, ordinaria amministrazione. Peccato che il conducente apparisse particolarmente nervoso e che dall’abitacolo provenisse un odore di marijuana tutt’altro che discreto.

Insomma, il bagagliaio non aveva ancora parlato, ma l’auto sembrava già intenzionata a collaborare con le indagini.

Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo e, all’interno di un borsone custodito nel vano bagagli, hanno trovato 27 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente.

Le analisi effettuate dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Arezzo hanno confermato la presenza di cannabinoidi per un peso complessivo di 13,732 chilogrammi.

E siccome il controllo autostradale non era bastato, la successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di marijuana, hashish e sostanze anabolizzanti.

Per il 36enne sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Resta una considerazione: sull’A1 c’è chi si preoccupa dei tutor, chi degli autovelox e chi del prezzo del carburante. In questo caso, però, il problema più grosso viaggiava direttamente nel bagagliaio.

E stavolta il viaggio è terminato prima del previsto.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Arezzo, nove colpi agli autolavaggi: voleva fare il pieno, ma solo di gettoni
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Alta velocità, da Arezzo alla Campania i comitati fanno rete: «I treni servono ai cittadini, non alle cartine»

Redazione -
Ad Arezzo incontro tra SAVA e Comitato Sicignano-Lagonegro. Alberti e Panetta chiedono collegamenti accessibili, contestano le ipotesi delle stazioni AV di Creti e Padula e chiamano in causa Giani e Fico.

Arezzo, giovedì semafori spenti alla stazione: per passare serviranno prudenza e un cero alla Madonna

Satira civica Redazione -

Arezzo, carrelli nel torrente alle Caselle: ripescata la spesa, resta l’inciviltà

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕