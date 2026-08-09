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Coco finisce sotto le scale: a 17 anni si concede una fuga col botto

La meticcia era scomparsa sabato dall’abitazione dei proprietari ad Agazzi. Individuata grazie ad alcuni rumori provenienti dal giardino, è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco

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Coco finisce sotto le scale: a 17 anni si concede una fuga col botto

La meticcia era scomparsa sabato dall’abitazione dei proprietari ad Agazzi. Individuata grazie ad alcuni rumori provenienti dal giardino, è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco

È stata ritrovata viva dopo aver trascorso oltre 24 ore senza acqua né cibo all’interno di un’intercapedine sotto un sottoscala in muratura.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta in località Agazzi per soccorrere Coco, una meticcia di piccola taglia di 17 anni.

I proprietari non riuscivano più a trovarla da sabato. Le ricerche sono proseguite fino a quando alcuni movimenti e rumori provenienti da un foro nel giardino dell’abitazione, a ridosso delle mura dell’edificio, hanno fatto capire che Coco poteva essere rimasta intrappolata proprio lì sotto.

A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Utilizzando una videocamera per le videoispezioni, la squadra è riuscita a individuare l’anziana cagnolina in uno spazio angusto sotto il sottoscala esterno.

Per raggiungerla sono state impiegate attrezzature meccaniche e manuali. Un’operazione delicata, conclusa con l’estrazione di Coco ancora viva.

Dopo una notte e un giorno passati nel suo rifugio decisamente poco confortevole, la piccola esploratrice è stata finalmente riconsegnata ai proprietari. Adesso sarà sottoposta a un controllo veterinario per verificare le sue condizioni di salute.

A 17 anni Coco ha dimostrato di avere ancora una bella resistenza. La prossima volta, però, meglio limitarsi a scavare tra i cuscini del divano.

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