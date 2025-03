ZeroCode: ora le prenotazioni per gli esami del sangue si fanno anche in farmacia

Prenotare un esame del sangue con ZeroCode è semplice e veloce: basta un computer o uno smartphone. Ma per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia? Da oggi, ci pensano le farmacie.

Da oltre dieci giorni, i farmacisti toscani possono accedere direttamente alla piattaforma ZeroCode per prenotare prelievi ed esami di laboratorio per conto dei cittadini. Questa iniziativa è parte del progetto regionale di semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, promosso dal settore Sanità digitale e innovazione in collaborazione con il settore Assistenza farmaceutica e dispositivi.

ZeroCode è uno strumento molto utilizzato: nel 2024 ha gestito oltre due milioni di prenotazioni. Il sistema legge la ricetta elettronica e individua le strutture abilitate a eseguire tutti gli esami prescritti, consentendo al cittadino di scegliere giorno e ora.

Ora, lo stesso servizio è disponibile anche in farmacia. Per prenotare basterà fornire:

✅ Ricetta elettronica personalizzata

✅ Codice fiscale

✅ Numero di cellulare (su cui arriverà il promemoria)

Ad oggi, oltre 1.100 farmacie si sono registrate alla piattaforma e, nei primi giorni, sono già state effettuate più di 500 prenotazioni.

Per i prelievi urgenti, pazienti fuori regione o con ricette cartacee (le vecchie ricette rosse), resta sempre disponibile l’accesso diretto alle strutture sanitarie senza prenotazione.

Un passo avanti per una sanità più vicina ai cittadini! 💙