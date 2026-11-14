Arezzo, scambia gli arresti domiciliari per un soggiorno breve: evade dopo poche ore

Ad Arezzo c’è un 38enne che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sembra avere un rapporto piuttosto complicato con la parola «divieto». Quello di avvicinamento non sarebbe bastato, il braccialetto elettronico nemmeno e, quando il giudice ha deciso di metterlo agli arresti domiciliari, l’uomo avrebbe interpretato il provvedimento come un suggerimento facoltativo.

Risultato: evaso dopo poche ore e nuovamente arrestato dai carabinieri.

La vicenda, però, ha ben poco di divertente. Al centro c’è una donna che, dopo la fine della relazione, avrebbe continuato a subire comportamenti persecutori e minacciosi da parte dell’ex compagno.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’uomo era già stato coinvolto in un grave episodio nel quale avrebbe speronato l’automobile della donna, colpendola con un pugno e sottraendole la borsa.

Neppure il successivo divieto di avvicinamento, accompagnato dal braccialetto elettronico, avrebbe prodotto l’effetto sperato.

Negli ultimi giorni sarebbero arrivate circa cento telefonate in un breve arco di tempo, email minacciose e perfino la prospettiva di strapparsi il dispositivo elettronico per presentarsi sotto casa dell’ex.

Cento telefonate. Una quantità che farebbe impallidire perfino il più accanito operatore di telemarketing. Con la differenza che qui non si tratta di vendere un contratto telefonico, ma di condotte che, secondo gli investigatori, costituiscono una persecuzione.

A quel punto il giudice del Tribunale di Arezzo, su segnalazione dei carabinieri e della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari.

La misura è scattata venerdì 13 novembre. Ma l’uomo, che si trovava nell’abitazione dei genitori, si sarebbe allontanato dopo poche ore.

Forse qualcuno avrebbe dovuto spiegargli che «domiciliari» non è il nome di una struttura ricettiva con possibilità di check-out anticipato.

I carabinieri lo hanno rintracciato nella notte e arrestato per l’evasione. Spetterà all’autorità giudiziaria valutare i successivi provvedimenti.

Al di là dell’ironia, resta una questione serissima: una donna che deve essere protetta e una serie di misure cautelari che, almeno secondo quanto emerso finora, non sono riuscite a impedire il ripetersi delle condotte contestate.

Perché il braccialetto elettronico può segnalare una violazione, ma non è una barriera fisica. E quando qualcuno continua a ignorare i divieti, il problema non è soltanto fargli capire che la relazione è finita. È impedire che la sua ossessione metta in pericolo un’altra persona.

La libertà di una donna di dire basta non può dipendere dalla disponibilità del suo ex ad accettare la risposta.

Questo articolo utilizza la satira per commentare fatti di cronaca reale, sulla base delle ricostruzioni giornalistiche disponibili.