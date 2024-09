Firenze accoglie la 33ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato: capolavori e collezionisti da tutto il mondo

Dal 28 settembre al 6 ottobre 2024, “Palazzo Corsini” a Firenze ospiterà l’edizione numero 33 della “Biennale Internazionale dell’Antiquariato”, una delle fiere più prestigiose al mondo per collezionisti d’arte. Con oltre 80 gallerie internazionali esponendo opere uniche e di grande valore storico, è un’occasione imperdibile per ammirare e acquistare capolavori di arte antica e moderna. Oltre alle esposizioni, saranno organizzate conferenze, eventi collaterali e una cena di gala esclusiva. Il biglietto d’ingresso parte da 10 euro .

Bright Night – Notte Europea dei Ricercatori

Il 27 settembre 2024, in varie città toscane come Pisa, Firenze, e Siena, si svolgerà la “Bright Night,” un evento europeo che celebra la ricerca scientifica. Quest’anno, il tema sarà “Bright Women,” con un focus sull’emancipazione femminile e i diritti delle donne. Ci saranno laboratori interattivi, esperimenti, conferenze e attività per il pubblico di tutte le età. È un’ottima occasione per avvicinarsi al mondo della scienza in modo coinvolgente e divertente .

“Pianeta Terra Festival”

Dal 3 al 6 ottobre 2024, a Lucca si terrà il “Pianeta Terra Festival”, un evento che esplora temi legati alla sostenibilità ambientale, con ospiti illustri come scienziati, scrittori, filosofi e artisti. Ci saranno più di 90 eventi tra conferenze, laboratori e incontri, tutti dedicati a questioni globali come il cambiamento climatico e la preservazione del pianeta.

Questi eventi offrono un’ampia gamma di opportunità culturali e intellettuali, perfetti per chi cerca esperienze di altissimo livello in Toscana.”

