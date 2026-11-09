Arezzo, controlli della Polizia: 1.126 persone identificate e merce rubata nei supermercati

Controlli rafforzati ad Arezzo nella prima settimana di novembre, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti e degli altri reati predatori. Secondo il bilancio diffuso dalla Questura il 9 novembre, le Volanti hanno controllato 1.126 persone e 302 veicoli nell’ambito dell’ordinaria attività sul territorio cittadino.

Fra le persone controllate, 233 risultavano gravate da pregiudizi di polizia, come precisa la Questura. Un dato che non equivale, di per sé, a 233 condanne penali.

Un episodio particolare risale al pomeriggio di sabato 7 novembre: durante i controlli, gli agenti hanno trovato due uomini di nazionalità georgiana in possesso di una consistente quantità di generi alimentari che, secondo quanto comunicato dalla Polizia, risultavano provenire da furti commessi in diversi supermercati di Arezzo.

Per entrambi è stato disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Arezzo.

La Questura sottolinea che l’intensificazione dei servizi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è finalizzata soprattutto al contrasto dei reati predatori.

Fonte: comunicato stampa della Questura di Arezzo, 9 novembre 2026.