Arezzo, la casa cambia prezzo con il cartello della via: fino a 152mila euro di differenza

Ad Arezzo il valore stimato di una casa può cambiare parecchio a seconda della strada. Secondo l’elaborazione di Quadrivo, che ha analizzato 443 vie e località del Comune, il valore al metro quadrato passa dai 2.700 euro di via Luigi Galvani agli 800 euro di San Biagio alla Rassinata. Per un’abitazione ipotetica di 80 metri quadrati significa una differenza di 152mila euro. E la casa, almeno sulla carta, è sempre di 80 metri quadrati.

Per rendere l’idea, a via Galvani si arriva a 216mila euro, a San Biagio alla Rassinata a 64mila. Non è però una sfida tra due appartamenti identici, né un confronto fra prezzi effettivamente pagati: sono stime statistiche, da leggere con prudenza.

Ad Arezzo, insomma, basta cambiare indirizzo per cambiare il valore teorico dei mattoni. Peccato che lo stipendio, anche cambiando strada, generalmente resti quello.

Tra gli indirizzi con le valutazioni più alte ci sono via Corrado Lazzeri (2.500 euro al metro quadrato), via Venticinque Aprile, via Aurelio Saffi e via Campaldino (2.400), seguite da via Cavour, via Simone Martini, via della Minerva, via del Saracino e via San Niccolò (2.300). Nella fascia più economica figurano invece Pieve a Maiano (900 euro), via Francesco Baracca, Cincelli e Ponte a Buriano (1.100).

La graduatoria racconta anche una differenza che ad Arezzo si conosce bene: vivere vicino ai servizi, alle attività e ai collegamenti non è la stessa cosa che abitare in una località più distante. Ma sarebbe un errore ridurre tutto a una contrapposizione tra centro e frazioni: ogni quartiere ha caratteristiche proprie, e le condizioni dei singoli immobili possono pesare moltissimo.

Come sono stati calcolati i valori? Quadrivo parte dalle quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, relative al secondo semestre 2025, e applica correzioni per le caratteristiche degli edifici e del luogo. Per ogni strada calcola la mediana delle stime degli edifici residenziali, arrotondata ai 100 euro. Sono incluse soltanto strade con almeno cinque edifici e vengono applicati filtri contro valori anomali. I nomi delle vie provengono dall’Archivio nazionale dei numeri civici (ANNCSU).

Questi valori non sono i prezzi richiesti negli annunci né quelli delle compravendite concluse. Una casa ristrutturata, una da rifare, un piano terra e un attico possono avere valutazioni molto diverse anche nella stessa strada. Il dato è utile per orientarsi e confrontare le zone, non per appiccicare un cartellino del prezzo a ogni portone.

Il grafico qui sotto permette di esplorare le vie considerate. Per cercare direttamente la propria strada è disponibile anche la classifica completa di Quadrivo.

Fonte: elaborazione Quadrivo su dati OMI dell’Agenzia delle Entrate (secondo semestre 2025) e ANNCSU.

Resta una domanda più concreta della classifica: come cambiano questi valori nel tempo e quanto si allontanano dalle possibilità economiche di chi ad Arezzo una casa vorrebbe comprarla, non soltanto cercarla su una mappa?